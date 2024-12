Dezembro é um mês conhecido pelas celebrações. As mesas fartas da ceia de Natal e das festas de Ano Novo são um convite para degustar pratos variados, mas também podem levar a um consumo excessivo de calorias. O mês também é marcado pelo início do verão, época em que praias e piscinas se tornam destinos frequentes, e muitas pessoas buscam manter ou reduzir o peso para se sentirem bem com seu corpo. Uma alternativa interessante para equilibrar os prazeres gastronômicos com a saúde é apostar em uma ceia com pratos que incluem alimentos termogênicos.





Especialista em saúde integrativa, Silas Soares explica que os alimentos termogênicos são conhecidos por aumentar a temperatura corporal e estimular o gasto energético, mesmo em repouso. Incorporar esses alimentos à ceia pode ser uma estratégia para equilibrar os excessos.





O médico separou algumas dicas para fazer uma ceia termogênica:





Entradas e saladas: adicione pimenta e gengibre



“Sempre que possível adicione pimenta nas entradas e gengibre nas saladas. A pimenta contém boas quantidades de capsaicina, um composto bioativo relacionado ao sabor picante, que aumenta a temperatura corporal e acelera o metabolismo. Já o gengibre é uma raiz rica em gingerol, um composto bioativo com propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e ambos estimulam a queima de gordura corporal”, explica Silas.





Prato principal: cozinhe usando canela e cravo



O médico explica que a canela e o cravo são termogênicos. A canela aumenta a produção de calor no corpo, o que estimula o metabolismo e a queima de gordura. O cravo também é termogênico e ainda possui propriedades que ajudam na digestão, favorecendo o bom funcionamento do intestino. Então, preparar o tender com cravo é uma boa forma de usufruir das propriedades desse ingrediente. Já o chester pode ser temperado com canela.





Sobremesas: prepare opções termogênicas



“Escolha uma sobremesa que você possa usar a canela. Ela é uma forte aliada na aceleração do metabolismo. As sobremesas termogênicas são aquelas que têm o poder de aumentar o gasto calórico do corpo, contribuindo para um aumento temporário do metabolismo e a queima de gordura“, pontua o especialista.



Prepare um chá para o final da ceia



Silas comenta que tomar um chá ao final da ceia pode ser benéfico tanto para a queima de gordura quanto para a digestão, e isso se deve a diversos fatores relacionados aos ingredientes usados nos chás e seus efeitos no corpo. O chá de hibisco, gengibre ou chá verde podem ser boas opções.





Bebidas: prepare um drinque termogênico e sirva água aromatizada



“Invista em águas aromatizadas com limão e hortelã, que ajudam na hidratação e são refrescantes. Crie coquetéis termogênicos, experimente suco de abacaxi, chá-verde gelado e uma pitada de pimenta caiena para criar um coquetel funcional”, reforça Silas Soares.





“Além de ajudar no metabolismo, esses alimentos são ricos em antioxidantes e nutrientes que fortalecem o sistema imunológico. Perfeito para o final de ano, quando queremos começar o próximo ciclo com saúde e disposição. Lembrando que equilíbrio é o segredo.”

