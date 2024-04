As superfoods têm conquistado cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados e nas dietas dos brasileiros, que passaram a entender que a alimentação é responsável pela manutenção da sua saúde. Essa mudança de comportamento é comprovada pela pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), na qual 72% dos entrevistados no país afirmaram que aumentaram os cuidados com a alimentação nos últimos anos.

Entre os alimentos que fazem parte desta classificação estão a quinoa, chia, sementes de linhaça, goji berry, espinafre, brócolis, salmão selvagem e açaí, por conta de sua alta concentração de vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais.

“A quinoa, por exemplo, é uma excelente fonte de proteína, fornecendo todos os aminoácidos essenciais, além de ser rica em fibras, vitaminas do complexo B, ferro, magnésio, fósforo, potássio, zinco e antioxidantes. Já o salmão selvagem é conhecido por ser uma fonte de proteína de alta qualidade, ômega-3, vitamina D e vitaminas do complexo B”, explica a nutricionista Sindy Juliace.

Estilo de vida

Mais que um novo hábito de consumo, as superfoods estão alinhados a um novo estilo de vida que une o bem-estar e a proteção ao meio ambiente, por meio de práticas agrícolas sustentáveis que promovem a preservação da biodiversidade e a saúde do solo.

“As superfoods representam uma escolha consciente e responsável para uma alimentação saudável e equilibrada, em sintonia com os princípios de sustentabilidade ambiental”, destaca Márcio Rossetti, cofundador da Cosi, startup que lançou o shot superfood no Brasil à base de kombucha de longa fermentação com seis superalimentos.

A jornada do empresário na especialização em superfoods se deu ao longo de 13 anos de forma empírica, com estudos minuciosos e testes, com um processo experimental e prático. Além de empreendedor, é professor de ioga e meditação há mais de 20 anos, com uma extensa bagagem de cursos e especializações, inspirou-se no sistema alimentar Yoguico e na Ayurveda.

"Tanto o corpo quanto a mente são partes interligadas de um sistema complexo. Nessa perspectiva, as superfoods desempenham um papel fundamental, pois fornecem nutrientes essenciais que não apenas fortalecem o corpo fisicamente, mas também alimentam o cérebro, proporcionando energia, clareza mental e equilíbrio emocional. Pensar na saúde de forma ampla é reconhecer a importância da alimentação como um elemento central na promoção do bem-estar integral, conectando corpo, mente e as nossas energias em busca de uma vida plena, saudável e longeva”, afirma o professor de ioga.

Mas afinal, o que é superfood?

São alimentos com alta concentração de nutrientes fundamentais para o funcionamento saudável do corpo humano, oferecendo uma ampla gama de benefícios para a saúde, desde o fortalecimento do sistema imunológico até melhorar a saúde cardiovascular e cerebral.

“A quantidade de macro e micronutrientes por porção é um bom indicativo que o alimento é uma superfood. Outro aspecto importante é o perfil nutricional, por exemplo uma boa quantidade de oxidantes e enzimas que o alimento carrega em si. Além disso, também se deve observar a biodisponibilidade, ou seja, quanto daquele nutriente vai realmente ser absorvido pelo nosso organismo”, explica a nutricionista Sindy Juliace.

Por isso, mais que consumir de forma isolada, é preciso criar um padrão alimentar diversificado, composto por alimentos frescos e minimamente processados. “Esses alimentos são um complemento valioso, mas não devem ser vistos como uma solução milagrosa", ressalta Rossetti.

As estrelas da nova alimentação

Entre as superfoods mais populares atualmente, a nutricionista Sindy Juliace destacam as seguintes:

Quinoa: rica em proteínas, fibras e aminoácidos essenciais, é um grão versátil que oferece saciedade e auxilia na manutenção do peso. Chia: pequenas em tamanho, mas gigantes em benefícios, são uma fonte poderosa de ômega-3, fibras e antioxidantes, ajudando a regular o intestino e controlar o colesterol. Açaí: originário da região amazônica, é conhecido por seu alto teor de antioxidantes, que combatem os radicais livres e contribuem para a saúde cardiovascular. Cúrcuma: com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, é uma especiaria que tem sido associada à prevenção de diversas doenças, incluindo câncer e Alzheimer. Couve: verdura de folhas escuras, é uma excelente fonte de vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio e ferro, promovendo a saúde dos ossos e a coagulação sanguínea.

Impacto na saúde

O shot superfood desempenha um papel importante na prevenção de doenças crônicas, neutralizando gatilhos genéticos prejudiciais à saúde e contribuindo para o controle glicêmico, resistência à insulina e saúde cardiovascular, intestinal e cerebral. Para isso, é importante o consumo em jejum para a melhor absorção dos nutrientes: "Doenças crônicas são causadas pelo nosso comportamento repetitivo, algo que fazemos muitas vezes durante muito tempo e o consumo regular de super alimentos têm o poder de restaurar o bom funcionamento do nosso organismo”, explica Márcio Rossetti.



Inclusão no dia a dia

Para quem quer dar os primeiros passos em uma saúde mais integrativa, Rossetti sugere uma prática simples: “Um blend de água com limão espremido, com uma pitada de cúrcuma, gengibre e canela, capaz de fazer verdadeiros milagres para a saúde, pois fortalecem a imunidade, aceleram o metabolismo e desinflamam o nosso organismo”.

Segundo o chef Damien Montecer, há práticas simples e criativas de incluir este tipo de alimento na rotina: “Nem tudo precisa ir para o fogão. O aumento do consumo de nuts e castanhas é um excelente passo.Também é importante trocar o óleo vegetal de canola ou soja, por óleo de coco, boa manteiga e azeite de oliva, e beber mais chá durante o dia”, orienta o cozinheiro.

E para quem não é fã de frutas, legumes e vegetais é possível consumir shots ou versões em pó. “Para mim, consumir em forma de bebida é o modo mais prático de introduzir e manter o uso de superfoods, através de shots, chás e bebidas quentes e sucos”, aconselha o chef.

Cuidado com o meio ambiente

Além dos benefícios para a saúde, as superfoods também desempenham um papel importante na preservação do meio ambiente. Práticas agrícolas sustentáveis contribuem para a saúde do solo e a biodiversidade, destacando a importância do cultivo responsável e da produção consciente desses alimentos.

“No aspecto ambiental as superfoods desempenham um papel fundamental para o solo, preservando e enriquecendo a matéria orgânica do solo, crucial no momento que estamos vivendo no planeta. Se tomarmos como por exemplo os fungos e cogumelos, superfoods clássicas na extensa lista de super alimentos, desempenham um papel fundamental na conexão entre árvores e plantações, formando a rede mantenedora chamada de micélio, capaz de produzir vias para a retenção do carbono captado da atmosfera”, explica Rossetti que tem uma agrofloresta sustentável juntamente com seus sócios.

Performance econômica

Diante da crescente preocupação com a saúde e o bem-estar, as superfoods representam uma tendência que veio para ficar. “A crescente demanda dos consumidores por esses alimentos estão redefinindo a maneira como nos alimentamos e nos relacionamos com a comida, resultando um crescimento sólido neste mercado desde 2020. Uma prova disso é o levantamento da The Good Food Institute, que estima que o setor de alimentação saudável movimente entre US$ 100 bilhões e US$ 370 bilhões até 2035”, destaca Márcio Rossetti.