Suplementos ajudam a potencializar a nutrição do corpo, atendendo necessidades específicas do organismo que a alimentação, sozinha, pode não ser capaz de resolver

Em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais obcecadas pela perfeição física e pelo bem-estar, a suplementação alimentar tem conquistado mais adeptos. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), pelo menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras inclui suplementos em sua dieta.

Esses produtos ajudam a potencializar a nutrição do corpo, suprindo necessidades específicas do organismo que a alimentação, sozinha, pode não ser capaz de atender.





Hoje, o mercado oferece diferentes vitaminas e minerais, que podem ser encontrados em forma de comprimidos, cápsulas, pós ou líquidos. No entanto, o uso inadequado deles pode acarretar prejuízoa à saúde. É o que alerta a nutricionista da UBS Jardim Aracati, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Ana Carolina Leite de Morais.





“Muitas vezes, as pessoas não têm pleno conhecimento do que contém em cada frasco ou não levam em consideração a concentração recomendada para consumo. Essa prática pode levar a um risco aumentado de toxicidade, impactos para a saúde e, até mesmo, à possibilidade de não atingir o objetivo específico desejado.”





Quando consumidos de forma imprudente e em doses excessivas, muitos suplementos podem provocar interações medicamentosas prejudiciais. Além disso, pacientes com condições preexistentes, como problemas renais ou hepáticos, podem ter essas complicações agravadas.





A nutricionista destaca que, de forma geral, os efeitos colaterais comuns dos suplementos incluem náuseas, vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, além de toxicidade.





"O consumo excessivo de vitamina A, por exemplo, pode causar dores de cabeça e turvação de visão, enquanto altas doses de ferro podem resultar em constipação e dores abdominais. O excesso de vitamina D pode elevar o nível de cálcio no organismo e o excesso de magnésio pode causar fraqueza muscular ", explica.





No seu dia a dia profissional, Ana Carolina relata que os suplementos mais procurados são de caráter proteicos, como creatina e whey, ômega 3, multivitamínicos e colágeno. Especificamente para os amantes de academia, que utilizam whey e creatina sem as devidas orientações, também existem malefícios.





“O uso inadequado desses suplementos pode agravar condições de insuficiência renal crônica ou causar sobrecarga. Muitas pessoas tendem a consumir de forma autônoma, sem ter conhecimento dessa informação”, enfatiza.





Por isso, a decisão de consumir qualquer tipo de suplemento não deve ser tomada de forma impulsiva ou sem indicação profissional. Na teoria, é preciso fazer uma visita ao médico ou nutricionista antes de ingerir qualquer produto da categoria.





"No consultório, realizamos uma análise para entender o objetivo do paciente, seu estilo de vida e rotina alimentar. Também solicitamos exames laboratoriais. Após esse processo, entendemos se faz sentido suplementar e elaboramos um plano alimentar com a dosagem adequada para o organismo daquela pessoa. Essa é a maneira correta e segura de começar a usar suplementos alimentares", reforça a especialista.

