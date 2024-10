A creatina é um suplemento alimentar que vem sendo procurado de forma expressiva nos últimos anos, tanto por atletas e profissionais do esporte, quanto por pessoas que buscam mais qualidade de vida. A substância, que pode ser encontrada de forma concentrada em cápsulas ou em pó, além de apresentar benefícios para o corpo, pode ser uma aliada também no cuidado com a saúde mental e o bem-estar emocional.





Quem pratica exercícios físicos com regularidade pode ter usado a creatina para a formação mais rápida de energia no corpo e para ter mais força muscular. Entretanto, essas não são as únicas vantagens do suplemento, explica o especialista em saúde da BurnUp, healthtech brasileira focada na saúde mental e emocional, Marcial Pereira. De acordo com o médico do esporte, a substância também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhora a saúde óssea e apresenta excelentes resultados para a saúde mental e cognitiva.





“No cérebro, o suplemento aumenta a produção de ATP (adenosina trifosfato), que funciona como um depósito de energia. Dessa forma, a substância auxilia na memória, concentração e raciocínio, sendo muito útil em situações de alta demanda cognitiva, como em ambientes profissionais, por exemplo”, comenta.





O médico do esporte acrescenta que os efeitos da creatina estão sendo estudados para melhora do processamento cognitivo e intelectual a longo prazo e como potencial aliado no tratamento de transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. “Ainda que em fase de observação, podemos notar que, combinada com o acompanhamento médico regular e tratamentos medicamentosos, a substância nutricional pode ser um importante coadjuvante para melhorar a qualidade de vida e trazer melhora nas condições depressivas”, acrescenta Marcial.





Outros efeitos positivos do suplemento incluem a sua atuação no processo de ressíntese rápida de energia, sendo recomendada para melhoria na qualidade de vida dos idosos e, em conjunto com uma boa alimentação e atividades físicas, para a prevenção de doenças crônicas. Além disso, o suplemento alimentar possui efeitos imunomoduladores, que influenciam e melhoram o sistema imunológico, e uma capacidade de reduzir a taxa de perda mineral óssea, principal causa da osteoporose.





O profissional dá cinco dicas sobre como integrar o suplemento na rotina alimentar e aproveitar seus resultados positivos:



- Mantenha a constância na ingestão do suplemento: a creatina apresenta benefícios quando existe o aumento do nível da substância no músculo, e não de forma imediata. Por isso, não é preciso se preocupar em tomá-la antes ou depois da atividade física. Consuma de forma regular e consistente e terá bons resultados

- Não ultrapasse a dose recomendada: a recomendação diária é de cerca de 3 gramas da substância, já que o consumo excessivo não apresenta benefícios para a saúde e a performance em si. Portanto, respeite a dosagem indicada e procure sempre fazer um acompanhamento nutricional

- Evite o consumo de maneira isolada: a combinação de treino e suplementação traz melhores resultados do que usar creatina isoladamente. Sem exercícios, a creatina pode causar ganho de peso devido à retenção de água nos músculos, aumentando o volume muscular. Além disso, não é interessante seu uso em jejum, pois isso prejudica em cerca de 10% a sua absorção

- Hidrate-se adequadamente: como a creatina aumenta a retenção de água nos músculos, é preciso manter o consumo ideal de água ao longo do dia. Evite possíveis desconfortos, como câimbras musculares e problemas digestivos. Mantenha-se hidratado

- Escolha a forma administração ideal: seja em cápsula ou em pó, a creatina deve ser consumida com base na preferência do usuário e da forma que melhor se adapte ao seu estilo de vida e rotina





“A integração dos benefícios da creatina trazem um impacto positivo na saúde e bem-estar das pessoas. Funcionando para o corpo e a mente, a substância pode ser usada em diversos contextos como um complemento à alimentação equilibrada e à prática de exercícios físicos, ajudando o cérebro a lidar também com o estresse diário e questões relacionadas à saúde mental e emocional”, aponta o especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia