A procura por uma rotina mais saudável é uma tendência que vem ganhando popularidade entre as pessoas. Aliado a isso, o número de indivíduos que consomem suplementos alimentares e produtos naturais tem aumentado significativamente - levando muitos a adotarem o uso da creatina e dos chás verdes como parte de suas rotinas diárias. No entanto, especialistas alertam para o uso contínuo e excessivo destes alimentos que podem acarretar sérios riscos à saúde, especialmente ao fígado.

A creatina, por exemplo, é utilizada como suplemento para melhorar o desempenho físico em atividades de alta intensidade. De acordo com Lucas Nacif, cirurgião gastrointestinal, “o uso excessivo de creatina sem acompanhamento médico pode sobrecarregar o sistema renal. Pessoas que excedem a quantidade de doses seguras costumam sofrer com desidratação e cãibras musculares persistentes”, destaca.

Além dos efeitos no sistema renal, o uso excessivo dessa substância pode interferir no equilíbrio de eletrólitos no corpo, contribuindo para distúrbios metabólicos que exigem intervenção médica imediata.

Os chás verdes são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e seus benefícios para a saúde, mas podem se tornar prejudiciais quando consumidos em excesso. O alto teor de cafeína, e a substância chamada caquetina também presente nesse produto, pode causar a morte de células no fígado. “O perigo maior ocorre quando a erva é consumida em cápsulas, pois não há como saber a quantidade exata da substância tóxica e nem a forma que ela foi manipulada. Além disso, o consumo excessivo de chás verdes tem sido associado a complicações hepáticas em casos extremos”, alerta.



Lucas também destaca os produtos ditos como naturais, que podem causar os mesmos problemas que os remédios se não forem usados de maneira correta. Entre os efeitos mais comuns estão:

Alterações das enzimas hepáticas

Hepatites (agudas e crônicas)

Falência do fígado

Cirrose

"As pessoas têm uma percepção errada de que tudo que é natural é permitido e liberado, mas é essencial que as pessoas entendam os potenciais efeitos adversos de tudo o que é consumido de maneira indiscriminada. Estejam conscientes dos sinais de alerta que seu corpo pode enviar."





Fígado

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, aproximadamente 34% dos casos de insuficiência aguda do fígado são causados por ervas naturais. O efeito colateral de plantas no órgão é chamado de hepatotoxicidade.

Leia também: Atletas de alto rendimento alertam para o consumo de suplementos

O fígado é responsável por filtrar o sangue e eliminar as toxinas do corpo, mas por conta do excesso do uso de chás e de creatina, o fígado fica sobrecarregado e acaba lesionado. “Importante frisar que as lesões podem começar a surgir tanto pelo uso prologando das substâncias como logo após a ingestão."

Os sintomas mais comuns por conta dessa intoxicação são:

Dores de cabeça frequentes sem uma causa definida

Enjoos

Tontura

Cor amarelada no glóbulo ocular

Dor na região superior direita do abdômen

Azia



Ainda, segundo Nacif, os chás verdes carqueja e mata verde são ervas conhecidos na literatura médica por serem prejudiciais ao fígado, e por isso, recomenda-se que não usar esse tipo de medicação. “Chá que desincha, chá detox, entre outros, são conhecidos por serem hepatotóxicos, prejudicando o fígado e potencialmente levando à necessidade de um transplante hepático", reitera.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.