A deputada federal Carla Zambelli (PL/SP) foi diagnosticada com síndrome da taquicardia postural ortostática (POTS), uma condição que causa batimentos cardíacos irregulares, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital do Coração, no último sábado (28).

No caso da parlamentar, o quadro veio junto com uma divercutilite aguda (inflamação nos divertículos do intestino), que já era uma condição preexistente e para a qual está recebendo tratamento com antibióticos

O que é síndrome da taquicardia?

De acordo com o Ministério da Saúde, a síndrome impacta o sistema nervoso, levando a uma resposta anormal do organismo ao se manter em pé depois de ficar deitada.

De acordo com o Instituto Johns Hopkins, isso acontece por que a condição causa uma disfunção vascular que pode dificultar a manutenção da pressão arterial adequada ao mudar de posição corporal. Ainda não se sabe ao certo as causas da síndrome.

Segundo a "Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação" (SPMFR), alguns dos sintomas que caracterizam a doença são o aumento da frequência cardíaca, quedas, tonturas e desmaios, com episódios recorrentes ao longo de mais de seis meses. Ela também pode causar anemia, déficits iônicos, insuficiência renal e diabetes mellitus com neuropatia.

Condição é rara

A pasta da Saúde estima que apenas cerca de 0,2% da população tenha essa condição e atinge, principalmente, mulheres entre 15 e 30 anos. No caso da deputada, o Hospital do Coração afirma que a deputada responde bem ao tratamento e deve ter alta nos próximos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia