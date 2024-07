A frequência e o ritmo da pulsação podem fornecer pistas cruciais sobre a saúde do coração. O autoexame do pulso é uma ferramenta valiosa para a promoção da saúde. Segundo o Alexsandro Fagundes, cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), além de verificar a frequência cardíaca, a checagem do pulso pode identificar alterações do ritmo que permitem a busca precoce por avaliação clínica adequada.

Arritmias assintomáticas, como bradicardia (frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto) e taquicardia (frequência acima de 100 batimentos em situação de repouso), explica Fagundes, podem ser facilmente percebidas no autoexame. “A detecção de irregularidades, como batimentos sem uma cadência normal, que variam bruscamente de frequência, pode ser indicativa de condições como fibrilação atrial ou extrassístoles frequentes”, afirma.

O autoexame do pulso surge como uma prática simples, porém eficiente, para monitorar a saúde cardíaca e identificar precocemente potenciais problemas. A melhor maneira de checar o pulso é através do pulso radial, que se localiza nos punhos. Para isso, existe uma maneira prática e rápida de checagem, confira abaixo.



Estenda a mão com a palma virada para a frente