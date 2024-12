Com a chegada do verão, muitas pessoas buscam maneiras de conquistar um bronzeado perfeito e duradouro. Além dos cuidados com a exposição ao sol e o uso do protetor solar, a alimentação e a suplementação têm um papel fundamental nesse processo, contribuindo para a saúde da pele e para a produção de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele.







De acordo com a nutricionista Thainara Gottardi, alguns nutrientes são essenciais para favorecer o bronzeado. “Alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, abóbora, manga e mamão, são grandes aliados. O betacaroteno é convertido em vitamina A no organismo, que atua na formação da melanina e protege a pele dos danos causados pelos raios ultravioleta”, explica.

Além do betacaroteno, outros nutrientes também têm impacto positivo. A vitamina C, presente em frutas como laranja, kiwi e acerola, auxilia na síntese de colágeno e combate os radicais livres, promovendo uma pele mais saudável. Já a vitamina E, encontrada em sementes e oleaginosas, como nozes e amêndoas, tem ação antioxidante, ajudando na regeneração da pele após a exposição ao sol.

Para quem deseja potencializar esses benefícios, a suplementação pode ser uma opção, mas deve ser realizada com orientação profissional. “Suplementos à base de betacaroteno ou outros antioxidantes podem complementar a alimentação, principalmente para pessoas com dificuldade de consumir esses nutrientes na dieta. No entanto, é fundamental que o consumo seja supervisionado para evitar excessos, que podem trazer riscos à saúde”, alerta Thainara.







A especialista reforça ainda a importância da hidratação no processo. “Manter-se hidratado é essencial para garantir uma pele saudável e prolongar o bronzeado. Água, água de coco e sucos naturais são ótimas escolhas para manter a hidratação em dia”.



