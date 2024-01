A hidratação é a chave para prolongar o resplendor do verão. Depois da exposição solar, a pele pode ficar ressecada devido à exposição ao sol e ao cloro das piscinas

Depois de aproveitar os dias ensolarados à beira-mar, na piscina ou explorando a cidade, manter aquele brilho dourado na pele ao longo do ano tornou-se uma aspiração comum. Kelly Pico, especialista em dermatologia estética, compartilha dicas valiosas para garantir que seu bronzeado não seja apenas uma lembrança do verão, mas um traço radiante que perdura.

O período de fixação do bronzeado pode variar, mas há uma verdade universal: aqueles que cuidam do seu bronzeado o mantêm por mais tempo. A média é de 30 a 60 dias depois da exposição solar, e Kelly destaca que a atenção contínua faz toda a diferença.

Antes de tudo, Kelly enfatiza a importância do protetor solar. Apesar de um bronzeado belo, a saúde da pele é prioridade. O uso regular de protetor solar, mesmo depois da exposição ao sol, é fundamental.

Quando o assunto é exposição solar, escolher os horários certos faz toda a diferença. Opte por momentos de menor incidência solar, como antes das 11h da manhã ou após as 16h da tarde. Isso não apenas protege contra queimaduras, mas também contribui para um bronzeado mais duradouro e saudável.

A hidratação é a chave para prolongar o resplendor do verão. Depois da exposição solar, a pele pode ficar ressecada devido à exposição ao sol e ao cloro das piscinas. Kelly recomenda o uso diário de hidratantes ou óleos, preferencialmente com ingredientes como vitamina E, óleo de amêndoas ou abacate. Cremes pós-sol, enriquecidos com aloe vera, são uma opção excelente para acalmar a pele.

Aprenda como manter o bronzeado

Hidratação constante: além de cremes pós-sol, inclua na rotina diária hidratantes ricos em vitamina E ou óleos vegetais. Opte por produtos que contenham Aloe Vera, proporcionando uma hidratação intensiva e calmante.

Evite banhos muito quentes: banhos quentes podem retirar a oleosidade natural da pele, prejudicando a barreira cutânea. Opte por banhos mornos ou frios para preservar a hidratação.

Alimentação para um bronzeado duradouro: inclua em sua dieta alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, beterraba e manga. Esses alimentos estimulam a produção de melanina, contribuindo para a manutenção do bronzeado.

Esfoliação consciente: apesar de receios, esfoliar a pele não remove o bronzeado. Opte por esfoliantes suaves, aplicando-os semanalmente ou a cada duas semanas para garantir uma renovação celular controlada.

Filtro solar sempre: o uso de filtro solar não é exclusivo do verão. Mantenha a rotina de proteção solar com um FPS mínimo de 30, ajustando conforme necessário. A proteção contra raios UVA e UVB é essencial para preservar a saúde e estética da pele.

Hidratação interna

Além dessas dicas, Kelly destaca a importância da hidratação interna. Beba pelo menos dois litros de água por dia para manter a pele saudável e radiante.

A especialista também menciona a eficácia dos aceleradores de bronzeado, formulados para promover uma pigmentação natural sem prejudicar a pele.

A busca pela pele dourada durante todo o ano exige cuidados consistentes e conscientes. Kelly Pico reforça a importância de escolhas informadas, desde a seleção de produtos até a escolha de horários adequados para exposição solar. Afinal, a pele merece atenção constante.