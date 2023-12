Assim como nessa época do ano é comum falar sobre a desintoxicação para o corpo, a mesma dica também se aplica ao regime de cuidados com a pele

Logo após o Natal é o momento perfeito para fazer algumas resoluções de cuidados com a pele e já começar a adotar novos hábitos para o ano seguinte. As semanas de excesso das temporadas festivas, regadas a carboidratos, açúcares, gordura e fritura, trazem efeitos maléficos que são vistos diretamente no tecido cutâneo. “Há um impacto evidente da alimentação na pele que, por conta dos abusos, tende a ficar mais oleosa, desidratada, opaca e com aparecimento de acne, olheiras e inchaço”, afirma a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Paola Pomerantzeff. “Assim como você já deve ter ouvido falar sobre uma desintoxicação para o seu corpo, a mesma dica também se aplica ao seu regime de cuidados com a pele”, acrescenta a médica. Mas não é nada de outro - a especialista ensina:

Limpeza

O primeiro passo é investir em um produto adequado para a limpeza e desintoxicação da pele. Uma boa dica é investir no cleasing oil. “É um produto que possui uma combinação de óleos na composição. Nasceu no Oriente - as asiáticas, principalmente as sul-coreanas, não vivem sem. É a mais nova moda quando o assunto é limpeza da pele. Os óleos de limpeza se misturam com as impurezas, partículas de poluição, maquiagem e mesmo a oleosidade existentes na nossa pele, se ligam a eles, e os levam embora. O cleasing oil limpa a pele sem agressão, sem que haja a retirada do manto lipídico normal da pele, como ocorre com sabonetes comuns”, afirma a médica. Quando o sabonete ou tônico utilizado é muito adstringente, esse sebo natural da pele é retirado, e pode ocorrer um rebote - a pele produzir mais oleosidade para tentar compensar essa perda, segundo a médica. “Pessoas com pele oleosa podem usar o cleasing oil, porém um dermatologista deve examinar sua pele para avaliar qual o melhor método de limpeza para você”, acrescenta.

Ajude a renovação

Em seguida, é hora de dar vida à pele removendo as células mortas. “O uso de um esfoliante não só aumentará os benefícios da limpeza, como também irá permitir uma maior eficácia do hidratante que virá a seguir”, afirma a dermatologista. Os esfoliantes naturais, à base de sementes, podem ser indicados, mas peles mais oleosas ou com excesso de queratina podem se beneficiar também dos ácidos como o glicólico e lático.



Aposte no sérum

Para devolver a vitalidade, o sérum pode ajudar, isso porque esse líquido altamente concentrado possui ativos que conseguem penetrar em camadas mais profundas da pele, ajudando a melhorar a hidratação. A farmacêutica gerente técnica da Biotec Dermocosméticos, Maria Eugênia Ayres, indica séruns formulados com Hyaxel. "Ele é um ácido hialurônico de baixo peso molecular vetorizado pelo Silício Orgânico (Silanol) obtido através de biotecnologia. É um produto multifuncional que, ao mesmo tempo que intensifica a renovação epidérmica (efeito retinoic-like) e aumenta o sistema de defesa da pele, combate reações inflamatórias e inibe os malefícios do cortisol na pele", diz a farmacêutica.

Lembre-se das máscaras

Enquanto uma máscara de argila ou carvão ativado pode melhorar a oleosidade, as máscaras hidratantes com ingredientes suavizantes podem hidratar e aumentar o viço da pele. “As máscaras conseguem hidratar por oclusão e isso potencializa o tratamento a que ela se propõe”, diz Paola. Segundo a diretora comercial da B.URB, Ana Paula Kasher, máscaras faciais com carvão ativado também podem ajudar. “Algumas também trazem colágeno em sua composição, que possui propriedades hidratantes e condicionantes da pele. Dessa forma, o carvão também confere propriedades clareadoras, contribuindo para a uniformização do tom da pele”, explica.

Volte à rotina dos bons hábitos

Não prolongue os excessos das festividades. Reduza as bebidas, as comidas gordurosas e busque opções mais saudáveis na alimentação. “Invista nas folhas verdes, no gengibre, alimentos integrais e frutas. Da mesma forma, retome as horas de sono, evite o cigarro e, principalmente, cuide muito bem da sua pele na hora de se expor ao sol. Use filtro solar com FPS 30 no mínimo e reaplique sempre o protetor”, recomenda a médica.