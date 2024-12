O verão é a estação perfeita para aproveitar momentos ao ar livre, viajar e curtir dias inteiros em praias e piscinas. Mas toda alegria da estação mais quente do ano pode fazer com que algumas pessoas esqueçam de cuidar da saúde, principalmente, da pele. As altas temperaturas e a exposição solar podem provocar alguns problemas desagradáveis e até desencadear doenças.





Oficialmente o verão começa em 22 de dezembro, mas nos últimos meses o Brasil enfrenta ondas de calor severo. A dermatologista e co-fundadora da Clínica Dominique, Vivian Simões Pires, lista algumas dicas para quem deseja manter uma pele bonita, saudável e hidratada, e aproveitar a temporada:





Escolha o protetor solar ideal para você





“O primeiro passo para escolher o protetor ideal para você é conhecer o seu tipo de pele. Se você é uma pessoa que tem pele sensível, tem que escolher um protetor que ofereça a tecnologia ideal. Além disso, devemos usar um protetor solar adequado para cada região do corpo, pois cada parte do nosso corpo tem diferença de oleosidade e precisa de uma tecnologia específica. Outro detalhe importante é o fator de proteção que deve ser de no mínimo 30. Gosto sempre de frisar isso, e, preferencialmente que ele tenha uma proteção UVA e UVB, pois muitos tem uma proteção muito grande UVA e não tem de UVB e vice-versa, por isso é sempre bom encontrar uma opção com as duas proteções”, explica Vivian.





Não se esqueça de adaptar a sua skincare para época mais quente do ano





No verão, a pele tende a ficar mais oleosa e algumas doenças, como a acne, costumam piorar devido ao tempo seco, o que exige uma adaptação da rotina de skincare. Segundo a dermatologista, o ideal é fazer a limpeza com o sabonete adequado para cada tipo de pele duas vezes ao dia, o que ajuda a controlar a oleosidade excessiva e oclusão dos poros. A especialista também indica o uso da vitamina C tópica, que é um antioxidante e aliado contra os danos solares.





É possível ter um bronzeado perfeito e saudável





Ao contrário do que muitos pensam é possível conseguir aquela corzinha dourada e evitar queimaduras, manchas, pele descascando e, até mesmo, o melasma. Para aproveitar o sol e conseguir o bronzeado dos sonhos, alguns cuidados devem ser tomados. Vivian diz que o indicado é ter uma leve exposição solar que não contemple os horários de maior radiação, entre às 10h e 16h. Também não se pode descuidar do protetor solar. Caso haja exposição a água, como mar ou piscina, ele deve ser repassado de duas em duas horas e, caso não haja, de três em três horas.





Mantenha a hidratação. A desidratação pode causar rugas e envelhecimento precoce da pele





O baixo consumo de água resulta em uma pele desidratada, seca e sem viço, que por consequência, acelera o envelhecimento e o desenvolvimento de rugas prematuramente. Sendo assim, especialmente no verão, o ideal é consumir muita água e alimentos ricos em líquidos, pois o clima quente faz transpirar mais. O corpo perde mais água no decorrer do dia.





Seu look também pode ser um grande aliado





“Outra alternativa para proteger a pele, além do protetor solar, é usar roupas e acessórios adequados. Eu sempre indico, para quem vai se expor ao sol, utilizar roupas com proteção UV, óculos de sol, bonés e chapéus e, se possível, até guarda-sol. Nossa pele é muito sensível e requer cuidados, especialmente a região do rosto, pois a pele é muito fina e acaba sendo danificada muito rápido e muitas vezes são danos irreversíveis”, indica a especialista.



