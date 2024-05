Neste fim de semana, Madonna se apresentará em Copacabana em um show que promete ser histórico para a sua carreira, afinal, espera-se que essa seja a maior apresentação da diva do pop, com uma expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas. Com tamanha grandiosidade, não se fala em outro assunto. A cantora, que em 2023 surpreendeu o público ao surgir com a fisionomia visivelmente modificada no Grammy Awards, resultado de procedimentos estéticos realizados nos últimos anos, chega ao Brasil com uma aparência mais jovial e o rosto menos preenchido.

Mas quais são os seus segredos para chegar aos 65 anos com uma pele incrível? Dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC), Letycia Lopes afirma que o principal é investir nos cuidados integrais com a derme. “Evite fatores que podem prejudicar a saúde da pele, como o fumo, exposição solar sem fotoproteção, noites mal dormidas, má alimentação, sedentarismo e ingestão de pouca água. Além disso, após o uso de maquiagem, retire-a corretamente e não utilize produtos que não são adequados para o seu tipo de pele. Quando falamos da rotina de skincare, lance mão de cremes de tratamento prescritos pelo seu dermatologista, higienização correta, hidratação, uso de antioxidante, filtro solar e limpeza de pele regularmente”, orienta a especialista, ao sinalizar que não tem como falar sobre uma rotina de skincare que possa ser igual para uma pessoa de 25 anos e outra de 70 anos.

“Muda totalmente, mas, escolhendo adequadamente os produtos, temos melhora em qualquer idade”, afirma. Para conquistar viço e elasticidade, é importante aliar os cuidados feitos em casa com os tratamentos do consultório. “Bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, preenchimento na medida para repor volume e sustentação que perdemos com a idade, ultrassom microfocado para um lifting sem cortes, lasers que buscam melhorar a qualidade da pele e manchas, são tratamentos que rapidamente fazem você aparentar ter menos idade”, sugere.

A alimentação também não deve ser esquecida. Letycia comenta que consumir os alimentos certos é a melhor maneira de complementar esses cuidados. “Vitamina C implica na firmeza e na elasticidade da pele. Ômega tem efeito anti-inflamatório e contribui para a hidratação. Vitamina E é um potente antioxidante e combate os radicais livres. Já o Zinco é bom para a cicatrização”, diz.



Para quem quer saber um dos “segredinhos” de Madonna, a dermatologista desvenda. “Ela faz muitos tratamentos no consultório. As pessoas se enganam com o resultado prometido por certas marcas conhecidas e caríssimas, e gastam muito com dermocosméticos. No entanto, isso não chega nem perto do efeito que pode conseguir com um tratamento prescrito e manipulado por um dermatologista. Com certeza, ela faz tratamentos manipulados, direcionados ao seu tipo de pele, o que é totalmente diferente de comprar esses genéricos na farmácia. Também investe muito em tecnologias, injetáveis e bioestimuladores de colágeno. É impossível chegar nessa idade sem um tratamento mais potente.”