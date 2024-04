Quem segue uma rotina de skincare pode ter reparado que, em algum momento, o dermocosmético que era o queridinho deixou de ter o mesmo efeito sob a sua pele. Mas será que isso é verdade? De acordo com a dermatologista Letycia Lopes, é um mito, pois, mesmo acostumada com determinados produtos, a pele continua se beneficiando. “Muitas vezes, ela conquista uma qualidade melhor e o efeito do produto já não é tão expressivo quanto no início”, comenta a especialista, ao exemplificar o caso de pessoas que sofrem com manchas.

“Se você tinha a pele manchada e começou a tratar com um clareador, irá perceber uma ação maior no começo do tratamento. Depois de certo tempo, não apresenta tantas manchas e o processo de clareamento é mais lento, porque não há muito o que clarear”, explica.

Diante dessas situações, pode-se pensa em lançar mão de outros dermocosméticos. Letycia orienta que o dermatologista faça uma reavaliação da pele antes que a decisão seja tomada. “Eu gosto de avaliar a cada três meses. Essa mudança só traz benefícios se as nossas necessidades mudarem. Um tratamento eficiente e com resultados não deve ser alterado. Lembre-se de respeitar o intervalo da prescrição médica do seu protocolo. Muitas pessoas mudam o produto por conta própria, mas o dermatologista é o responsável por indicar o tempo de uso de cada medicamento”, comenta.

Considerando essa rotina, a vitamina C logo vem em mente. Por ser um antioxidante, ilumina e potencializa o efeito do filtro solar e, por isso, toda a sua fama. Mas será que todo mundo tem orientação de usar esse dermocosmético? “Apesar de considerarmos básica nos cuidados de beleza, não é indicada para todas as pessoas. Em peles mais sensíveis, podemos priorizar outros tratamentos ou associar a vitamina C com substâncias calmantes. Já a concentração é orientada por um dermatologista”, sugere.

Quem tem orientação de usar tônicos faciais e águas micelar ou termal nos cuidados diários, deve saber quando apostar em cada um deles. “Tônicos faciais ajudam a tonificar, contrair poros e fazer uma limpeza mais profunda. Já a água micelar promove a limpeza e hidratação mais suave, sem irritar a pele. A água termal é calmante, antioxidante e ajuda na reposição de sais minerais. Você pode usar todos eles e isso vai depender da sua necessidade. Quem tem tendência a oleosidade pode começar com um tônico para limpeza profunda. A água micelar sugiro para regiões mais delicadas, como a dos olhos, e para retirar os resquícios de maquiagem e filtro solar. A água termal tem efeito calmante para uma pele mais irritada”, ensina a médica.