Cuidar da pele é essencial para manter uma aparência saudável e jovem e, nesse sentido, as vitaminas são grandes aliadas nessa rotina. Um dos ingredientes que vem ganhando cada vez mais espaço nas prateleiras é a vitamina C. Ingerida por meio da alimentação, suplementada ou aplicada diretamente na pele, o nutriente promove inúmeros benefícios.

Paula Colpas, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultora da farmacêutica brasileira TheraSkin, explica que a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um nutriente essencial na rotina de cuidados com a pele: "Ela é um excelente ingrediente dermocosmético, capaz de melhorar a textura, firmeza e luminosidade da derme, além de ajudar a proteger dos danos causados pela exposição ao sol e a poluição, além de auxiliar no estímulo para a produção de colágeno".Leia também: Poderoso oxidante: vitamina C deixa pele mais jovem e iluminada.