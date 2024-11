Os médicos que cuidam da estética dos pacientes geralmente tratam diversas alterações de pele ligada ou não ao envelhecimento. Além das rugas e flacidez, que costumam aparecer em idades mais avançadas, as manchas e cicatrizes podem dar as caras mesmo na juventude.

Mas todas essas alterações podem prejudicar a forma como o paciente enxerga sua beleza. E, ao contrário do que muitos imaginam, os médicos não só estarão lá para tratar: eles oferecem boas estratégias de prevenção. Especialistas no tratamento da beleza da pele contam segredos nos cuidados com a aparência:





Protetor solar diariamente

Se fosse necessário dar apenas uma dica de beleza, essa seria a escolhida. “O uso diário do filtro solar é vital para a prevenção do câncer de pele, mas também para manter a pele jovem, firme e elástica. O protetor solar é o grande defensor do efeito das radiações na destruição do colágeno. Particularmente a radiação ultravioleta A longa atinge a derme profunda, ou seja, ela passa a epiderme, passa a camada basal, onde estão as células produtoras de melaninas (melanócitos), e vai causar um processo de desarranjo, de desestruturação das fibras do colágeno. E o protetor solar com FPS de no mínimo 30 é insubstituível na prevenção desses danos”, explica a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Claudia Marçal.

"Mesmo no inverno e dentro de casa, o uso do protetor solar é fundamental. A radiação ultravioleta atravessa vidros e tecidos finos (cortinas) e pode atingir a pele da mesma forma", acrescenta a dermatologista, membro da SBD, Paola Pomerantzeff.





Seguir uma rotina de cuidados com a pele

Segundo o médico pós-graduado em dermatologia clínica-cirúrgica e medicina estética, Danilo S. Talarico, iniciar uma rotina skincare que inclua limpeza, hidratação e proteção solar é a base para um bom cuidado com a pele.

“Use produtos que contenham ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico, alfa-hidroxiácido e óleos botânicos. Com orientação, adicione produtos à rotina que contenham ingredientes antienvelhecimento, como retinol, ácido glicólico e peptídeos, e não esqueça dos suplementos orais indicados pelo médico”, explica Danilo.

Segundo Claudia Marçal, a introdução de antioxidantes também é bem-vinda. “Ativos com essa finalidade podem estar presentes nos hidratantes, em fórmulas com vitaminas C e E, ácido ferúlico, resveratrol e alistin, que são ativos clássicos”, explica. Para sofisticar ainda mais o cuidado com a pele, existem tecnologias que promovem o skincare de consultório, unindo limpeza de pele com aplicação de poderosos boosters.

Um dos tipos do procedimento funciona como uma inteligência artificial dos cuidados com a pele. "A plataforma tem várias ponteiras, cada uma com uma característica diferente, e consegue fazer a remoção da sujidade e da oleosidade, inclusive de micropoluentes que ficam aderidos dentro dos poros e nem sempre conseguimos remover com a limpeza de pele manual", reforça Claudia Marçal.





Estender os cuidados ao pescoço

“A pele do pescoço realmente é mais fina, com pouco tecido subcutâneo e bem próxima das camadas musculares mais profundas. Isso faz com que alterações do envelhecimento como flacidez, rugas estáticas e músculos mais marcados aconteçam”, explica o dermatologista Renato Soriani.

As contrações da musculatura do pescoço também podem prejudicar o contorno facial, segundo a médica Cláudia Merlo. Isso ocorre na medida em que o músculo do pescoço pode 'derreter' o rosto. "Poucas pessoas sabem, mas o músculo do pescoço, conhecido como platisma, é depressor da face, ou seja, as contrações constantes dele tendem a puxar para baixo toda a região do terço inferior. Para evitar esse tipo de situação, os tratamentos faciais devem ser estendidos a essa área. Sempre aviso aos pacientes a importância de fazer toxina botulínica na face e também no pescoço", elucida.





Cuidar dos lábios

Além de ser uma região sensível ao câncer, a pele dos lábios também envelhece. Esse envelhecimento começa por volta dos 30 anos de idade e é progressivo. “Ele ocorre devido ao processo de envelhecimento intrínseco da face. Há uma perda de colágeno com diminuição da firmeza da pele e diminuição da gordura facial. Além disso, usamos muito a musculatura ao redor da boca (mastigação e mímica facial - sorriso e fala)”, explica Paola.

Os sinais do envelhecimento da região incluem a perda de volume e as rugas códigos de barras. “Os lábios tornam-se mais finos, com rugas ao redor da boca (o famoso “código de barras”) e consequente queda do ângulo da boca (“sorriso triste”)”, explica Paola.

Os principais cuidados preventivos devem ser a hidratação e a proteção solar. "O protetor solar labial é importantíssimo. Eu vejo que ainda hoje a população não percebe a importância dele, mas é muito importante devido à exposição que a gente tem no lábio, principalmente no lado inferior, e principalmente em pessoas que têm o lábio carnudo, ou pessoas que também acabam por ter uma mucosa mais frágil, ou ter um tique de ficar mexendo no lábio, passando a língua nele. Essa é uma área que acaba se sensibilizando demais, então ela é muito sujeita a ter câncer de pele. Essa importância se dá porque o câncer de pele desta área, em geral, não é o basocelular, que é um câncer benigno; só dá malignidade no local. É mais comum nessa área o espinocelular, que dá metástase e é perigoso", explica a dermatologista, sócia efetiva da SBD, Mônica Aribi.





Tirar as mãos do rosto

Sempre que a pessoa toca o rosto, transfere sujeira, germes e óleo das mãos para a região. O toque no rosto pode espalhar sujeira, óleo e bactérias, o que pode entupir os poros. “Suas mãos entram em contato com toneladas de coisas diariamente - maçanetas, telas de celular gordurosas etc. - e essa transferência de bactérias pode facilmente sujar a sua pele, propiciando o entupimento do poro e a inflamação. Isso explica o motivo pelo qual, mesmo no frio e sem produção excessiva de oleosidade, ainda há acne”, afirma o dermatologista, membro da SBD, Abdo Salomão Jr.

Vírus e microrganismos potencialmente patogênicos podem ficar nos cabelos, na barba, nas roupas ou objetos. "Por isso é fundamental também higienizar as mãos frequentemente e evitar tocar a face", diz Paola.





Verificar a pele regularmente

O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum. No entanto, quando detectado precocemente, o câncer de pele - incluindo o melanoma - é altamente tratável. É importante verificar regularmente a pele em busca de novas manchas, manchas diferentes das outras manchas do corpo ou manchas que coçam, sangram ou mudam de cor, pois costumam ser sinais precoces de câncer de pele, segundo Mônica.

"Geralmente essas lesões suspeitas são caracterizadas por feridas que não cicatrizam ou pintas que aumentam de tamanho, mudam de cor, doem ou coçam. As lesões de pintas também devem obedecer a regra do ABCD, ou seja, não podem ser assimétricas (A), não podem ter bordas (B) irregulares, nem ser de várias cores (C) e também não ter diâmetro (D) maior de 1 cm. Caso tenha algum tipo de dúvida, procure um médico imediatamente", complementa a dermatologista.





Cuidados preventivos

Seja por meio de procedimentos injetáveis, lasers, radiofrequência ou ultrassom, os tratamentos preventivos podem ajudar a formar uma ‘poupança de colágeno’, o que mantém a pele mais jovem por mais tempo. “Existem diversas novidades que ajudam nesse processo, tecnologias que estimulam a produção de colágeno e não tiram o paciente das atividades diárias”, explica Abdo.

Além disso, existem tratamentos como a radiofrequência microagulhada de alta performance. “Ela atua através do remodelamento do colágeno. No procedimento, as microagulhas ‘furam’ o tecido superficial da pele e liberam radiofrequência nas camadas mais profundas, ajudando a estimular colágeno”, diz Renato.

“Na sessão, podemos realizar também injeções de bioestimulador de colágeno, que é aplicado para estimular os fibroblastos a produzirem colágeno. Essa combinação garante um resultado ainda melhor no tratamento de rugas e flacidez”, aponta Cláudia Merlo.

