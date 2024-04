Você já ouviu falar de expossomo? O termo pode soar estranho, mas o significado é fundamental para compreender os impactos ambientais e do estilo de vida na saúde e no envelhecimento da pele. Introduzido pelo epidemiologista molecular Christopher P. Wild em 2005, o conceito do expossomo engloba todos os fatores externos e internos a que as pessoas estão sujeitas ao longo da vida, e que podem afetar a saúde e a aparência da pele.



Isso inclui desde a poluição do ar até os hábitos alimentares, passando pela quantidade de sono e a exposição solar, o que evidencia como as escolhas diárias e o ambiente ao redor podem influenciar não apenas o bem-estar geral, mas também acelerar o processo de envelhecimento cutâneo.



Segundo o biomédico mestre em medicina estética e professor universitário Thiago Martins, tudo isso pode levar a danos celulares, inflamação crônica e estresse oxidativo, contribuindo significativamente no surgimento de rugas, manchas, flacidez e até mesmo aumento do risco de câncer de pele.



Cuidados e prevenção



Para combater os efeitos nocivos do expossomo, Thiago recomenda uma série de práticas que abrangem a aplicação diária de protetor solar com FPS apropriado, mesmo em dias nublados ou dentro de ambientes fechados com exposição à luz natural, para proteger a pele dos efeitos danosos da radiação UVA e UVB.



“Manter a pele bem hidratada com produtos específicos para cada tipo de pele e o consumo regular de água também é fundamental para preservar sua saúde e aparência.”



Vale, segundo o especialista, estar atento ao skincare, por ajudar a manter a barreira de proteção da pele, especialmente em fases da vida como a menopausa, quando tende a se tornar mais delicada.



Uma dieta rica em frutas, vegetais, antioxidantes e ácidos graxos ômega-3 é vital para combater os danos oxidativos e promover a saúde da pele, bem como evitar tabagismo, por acelerar o envelhecimento da pele, e o estresse, que eleva os níveis de cortisol, altamente prejudicial.



“Ao adaptar o estilo de vida e tomar medidas de proteção adequadas, melhoramos não só a saúde da nossa pele, mas do nosso bem-estar geral”, indica.