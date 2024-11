Os shampoos anti-queda são formulados para agir principalmente no fortalecimento dos fios e na melhoria das condições do couro cabeludo

A perda de cabelo é uma preocupação constante para homens e mulheres de diferentes idades. Não é surpresa que os xampu anti-queda estejam entre os produtos mais procurados por quem deseja fortalecer os fios e combater a queda. Prometendo resultados que vão desde a redução da queda até o estímulo ao crescimento capilar, esses xampus criam grandes expectativas. Mas a pergunta que muitos se fazem é: eles realmente funcionam?





A dermatologista e especialista em tricologia Hevelyn Mendes explica a diferença entre a queda verdadeira de cabelo e a quebra dos fios:

Queda capilar : está relacionada à raiz do problema e inclui fatores internos, como alterações hormonais (alopecia androgenética), deficiências nutricionais, estresse, doenças autoimunes (alopecia areata) ou condições médicas específicas. Nestes casos, os folículos capilares são afetados, e o problema ocorre na raiz do cabelo.



: está relacionada à raiz do problema e inclui fatores internos, como alterações hormonais (alopecia androgenética), deficiências nutricionais, estresse, doenças autoimunes (alopecia areata) ou condições médicas específicas. Nestes casos, os folículos capilares são afetados, e o problema ocorre na raiz do cabelo. Quebra de fios: É uma condição externa e geralmente causada por danos físicos e químicos aos fios. Ocorre quando o cabelo se enfraquece e se rompe devido ao uso excessivo de calor, tratamentos químicos, exposição ao sol sem proteção ou cuidados inadequados.

Sampu anti-queda

Os xampus anti-queda são formulados para agir principalmente no fortalecimento dos fios e na melhoria das condições do couro cabeludo. Diferente de medicamentos tópicos, como o minoxidil, os xampus permanecem em contato com o couro cabeludo por um período muito curto para penetrar profundamente e influenciar diretamente o folículo capilar. Assim, sua eficácia é limitada em tratar a queda capilar verdadeira causada por fatores hormonais ou genéticos.





O que o xampu anti-queda pode fazer:

Fortalecer os fios: ingredientes como queratina, proteínas hidrolisadas e biotina ajudam a reforçar a haste capilar, reduzindo a quebra, o que muitas vezes é confundido com queda de cabelo

Melhorar a saúde do couro cabeludo: ingredientes calmantes e controladores de oleosidade, como o zinco e a niacinamida, ajudam a manter o couro cabeludo saudável, o que cria um ambiente favorável para o crescimento capilar

Reduzir inflamações: a inflamação no couro cabeludo pode piorar os problemas de queda. xampuxampus com ingredientes anti-inflamatórios, como aloe vera e camomila, podem ajudar a aliviar essa condição

Hidratar e proteger o cabelo: xampus com ingredientes hidratantes e protetores ajudam a manter os fios nutridos e mais resistentes à quebra







O que um xampu anti-queda não pode fazer:

Por mais promissores que os rótulos possam parecer, Hevelyn conta que os xampus anti-queda não têm a capacidade de agir diretamente na raiz do problema quando a queda é causada por questões hormonais, genéticas ou médicas. Isso ocorre porque os xampus não conseguem penetrar profundamente o suficiente para atingir os folículos capilares e alterar processos internos, como o excesso de di-hidrotestosterona (DHT) - um dos principais causadores de alopecia androgenética.



Portanto, se o indivíduo está apresentando uma queda capilar significativa, causada por fatores internos, é essencial buscar a orientação de um dermatologista, que pode recomendar tratamentos específicos e eficazes, como o uso de minoxidil tópico, medicações orais, terapias a laser ou injeções de fatores de crescimento.



Ingredientes que podem ajudar no fortalecimento dos fios:

Embora os xampus anti-queda não sejam capazes de prevenir a queda verdadeira, eles podem ser úteis para fortalecer os fios e melhorar o couro cabeludo. Alguns ingredientes que realmente fazem a diferença incluem:

Cafeína : estudos indicam que a cafeína pode prolongar a fase de crescimento dos fios (fase anágena) e reduzir a ação do DHT no couro cabeludo



: estudos indicam que a cafeína pode prolongar a fase de crescimento dos fios (fase anágena) e reduzir a ação do DHT no couro cabeludo Queratina hidrolisada : ajuda a reconstruir e fortalecer os fios danificados, reduzindo a quebra e proporcionando uma aparência mais saudável



: ajuda a reconstruir e fortalecer os fios danificados, reduzindo a quebra e proporcionando uma aparência mais saudável Pantenol : também conhecido como provitamina B5, hidrata e melhora a elasticidade dos fios, ajudando a protegê-los da quebra

: também conhecido como provitamina B5, hidrata e melhora a elasticidade dos fios, ajudando a protegê-los da quebra Niacinamida: melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo, promovendo um ambiente mais saudável para o crescimento capilar



Dicas para escolher o melhor xampu

Identifique a causa da queda : antes de investir em um xampu anti-queda, é importante descobrir a causa da queda de cabelo. Se for hormonal ou genética, os xampuxampus não resolverão o problema, mas podem ajudar a fortalecer os fios existentes



: antes de investir em um xampu anti-queda, é importante descobrir a causa da queda de cabelo. Se for hormonal ou genética, os xampuxampus não resolverão o problema, mas podem ajudar a fortalecer os fios existentes Opte por produtos sem sulfato : os sulfatos são detergentes agressivos que podem ressecar e irritar o couro cabeludo. Prefira xampuxampus sem sulfatos para evitar o ressecamento excessivo dos fios e do couro cabeludo



: os sulfatos são detergentes agressivos que podem ressecar e irritar o couro cabeludo. Prefira xampuxampus sem sulfatos para evitar o ressecamento excessivo dos fios e do couro cabeludo Procure por ingredientes fortificantes : verifique se o xampu contém ingredientes com benefícios comprovados para o fortalecimento dos fios, como queratina, biotina, cafeína e pantenol



: verifique se o xampu contém ingredientes com benefícios comprovados para o fortalecimento dos fios, como queratina, biotina, cafeína e pantenol Atenção ao couro cabeludo: a saúde do couro cabeludo é fundamental para a prevenção da quebra. Escolha produtos que limpem suavemente e ajudem a equilibrar a oleosidade e a hidratação



xampuxampus anti-queda podem ser aliados valiosos na manutenção da saúde do couro cabeludo e no fortalecimento dos fios, ajudando a reduzir a quebra e melhorando a aparência geral do cabelo. No entanto, eles não são uma solução para a queda capilar verdadeira causada por fatores internos, hormonais ou genéticos. Nesses casos, o uso de xampus anti-queda deve ser combinado com tratamentos médicos e mudanças no estilo de vida, conforme orientação de um especialista.



“Se você está enfrentando queda de cabelo significativa, é importante buscar ajuda de um dermatologista especializado em tricologia, que pode avaliar a causa subjacente e recomendar um plano de tratamento personalizado e eficaz. Dessa forma, você poderá ter expectativas realistas e alcançar resultados satisfatórios a longo prazo, promovendo uma saúde capilar completa e bem-estar”, destaca Hevelyn Mendes.