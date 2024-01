A natureza presenteia os humanos com uma variedade de plantas medicinais que têm o poder de transformar a saúde dos homens de maneira surpreendente. Entre elas, destaca-se a aloe vera, conhecida popularmente como babosa. Seu gel, retirado de dentro das folhas, é repleto de nutrientes que conferem uma série de benefícios para a saúde.

Seu uso remonta a civilizações antigas, incluindo os egípcios, que a chamavam de "planta da imortalidade", devido às suas propriedades notáveis.

O médico nutrólogo Ronan Araujo destaca que o gel de aloe vera é composto por água, açúcares, vitaminas (como A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12) e minerais (como cálcio, magnésio, zinco).

O nutrólogo chama a atenção para alguns dos benefícios que pode obter ao consumir, de forma adequada, o suco da babosa. Aprenda:

1. Desintoxicação e limpeza do intestino

"Rica em vitamina A, vitamina C e minerais, a babosa tem propriedades antioxidantes, prebióticas, anti-inflamatórias e imunomoduladoras, ajudando a limpar o intestino. Sua composição apoia o funcionamento adequado do sistema digestivo, promovendo a eliminação de toxinas acumuladas".

2. Combate à prisão de ventre

Ronan Araujo destaca que a ação prebiótica da babosa é um bálsamo para o sistema digestivo, combatendo eficazmente a prisão de ventre. O gel da planta age suavemente no intestino, estimulando o peristaltismo e promovendo uma digestão saudável.



3. Regulação dos níveis de colesterol e triglicerídeos

"Estudos indicam que a babosa pode contribuir para a redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos, favorecendo a saúde cardiovascular".

4. Fortalecimento do sistema imunológico



"A presença de nutrientes imunomoduladores na aloe vera fortalece as defesas do corpo, auxiliando na prevenção de doenças e infecções".

5. Suporte no tratamento de gastrite



"A babosa é reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, podendo oferecer alívio em casos de gastrite, contribuindo para a redução da inflamação no trato gastrointestinal".

6. Auxílio no controle da diabetes



"Algumas evidências sugerem que a Aloe vera pode ser benéfica para pessoas com diabetes, ajudando a regular os níveis de glicose no sangue".

Indicações médicas importantes

Ao utilizar a babosa, médico nutrólogo Ronan Araujo explica que é crucial seguir algumas orientações para garantir benefícios sem riscos:

- Manuseio adequado: Ao extrair o gel da babosa, evite a seiva amarelada abaixo da casca, pois pode ser laxativa e interferir nos benefícios da planta.

Ao extrair o gel da babosa, evite a seiva amarelada abaixo da casca, pois pode ser laxativa e interferir nos benefícios da planta. - Preparo do suco: Prefira preparar o suco em casa com folhas frescas, garantindo uma solução 100% natural, livre de aditivos.

Prefira preparar o suco em casa com folhas frescas, garantindo uma solução 100% natural, livre de aditivos. - Cuidados com alergias: Evite o consumo se for alérgico a outras plantas da família Liliaceae (dos Lírios e das Tulipas).

Evite o consumo se for alérgico a outras plantas da família Liliaceae (dos Lírios e das Tulipas). - Rápido consumo: Use o gel imediatamente depois da extração para preservar seus nutrientes, pois a oxidação ocorre apenas em alguns minutos.

Como preparar e consumir o suco de babosa de forma segura

Retire a casca da folha. Lave bem para remover a seiva amarelada, para não correr o risco de ter qualquer desconforto estomacal ou diarreia.

Utilize apenas o gel interno.

Bata o gel com água e um pouco de mel no liquidificador.

Consuma durante 15 dias, faça uma pausa de 3 meses sempre antes de tomar novamente.





Ao incorporar a babosa de maneira consciente e equilibrada na sua rotina, você pode experimentar uma série de benefícios para a saúde intestinal e geral. Se é novo no consumo de aloe vera, insira gradativamente em sua dieta para avaliar a resposta do seu organismo: "Lembre-se de que, embora a aloe vera tenha benefícios notáveis, a moderação e o entendimento do seu corpo são fundamentais para uma experiência positiva e saudável", avisa Ronan Araujo.