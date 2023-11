Os benefícios da vitamina B12 são amplamente conhecidos, especialmente, quando relacionada ao combate da anemia, fadiga, melhora do sistema nervoso e do funcionamento da memória. Já no caso do uso da vitamina B12 para a estética, ela é muito conhecida para o fortalecimento de unhas e cabelos. Mas, além disso, estudos apontam que este nutriente também traz diversos benefícios para a pele quando usado de forma tópica ao ser utilizada no desenvolvimento de dermocosméticos.

Esses estudos já são feitos há anos e, em 2009, na pesquisa “Evaluation of topical vitamin B(12) for the treatment of childhood eczema” (Avaliação da vitamina B12 tópica para o tratamento do eczema infantil), já havia sido concluído que seu uso era uma excelente opção de tratamento para dermatite atópica. Os resultados foram visíveis com apenas duas semanas de testes no tratamento de eczema.

Já outra pesquisa apontou os benefícios do uso tópico da vitamina B12 para o tratamento de sintomas do couro cabeludo seco, que pode levar à irritação do couro e até o surgimento de outras doenças capilares. Os estudos mostraram que, aqueles que utilizaram um composto de vitamina B12, com extratos probióticos, mel e cúrcuma, de duas a três vezes por semana, tiveram resultados positivos com a redução da coceira, ressecamento, irritabilidade e descamação do couro cabeludo.

Vitamina B12 uso tópico

E com tantos estudos sobre os benefícios da vitamina B12 para uso tópico, deu-se a descoberta de seu uso para dermocosméticos, realidade já existente no mercado brasileiro. “De acordo com estudos ao longo dos anos, a deficiência de vitamina B12 no organismo pode causar problemas de pele, principalmente a dermatite atópica. E, ao ser utilizada em dermocosméticos com uso tópico, esse nutriente é capaz de controlar e reduzir as inflamações da pele que causam coceiras, vermelhidão e ressecamento, por exemplo”, explica Maurizio Pupo, farmacêutico, professor especialista em cosmetologia e CEO da ADA TINA.

Uso da vitamina B12 como dermocosmético

O farmacêutico ressalta que a vitamina B12 para uso tópico é uma ótima aliada na proteção diária da pele: “Atualmente, sabemos que um dermocosmético desenvolvido com esse nutriente é capaz de trazer diversos benefícios, como o tratamento e proteção da pele contra os danos causados por condições inflamatórias (coceira, vermelhidão, pele rachada, etc), alívio de peles sensíveis e recuperação e regeneração celular. Desta forma, um dermocosmético desenvolvido com vitamina B12 é capaz de promover uma pele mais saudável e livre de inflamações”.

“Ainda vale ressaltar que a vitamina B12, quando utilizada na pele, também é um forte ativo na regulação da produção de pigmentos, ou seja, ela contribui com a redução e prevenção de manchas escuras, causadas, principalmente, em decorrência de processos inflamatórios da pele”, destaca Maurizio Pupo.

“O nutriente reduz em mais de 90% a irritação e coceira da pele, além de melhorar em mais de 60% a cicatrização e marcas de cicatrizes. Além disso, a vitamina B12 também age como um corticoide-like, ou seja, um grande alívio para dermatite atópica e psoríase, e com nenhum efeito colateral”, explica.

Outro benefício apontado pelo especialista é o efeito hidratante da vitamina B12. “Sua ação na pele como cosmético oferece um resultado superior aos cremes hidratantes comuns, garantindo brilho, maciez e, principalmente, uma alta ação calmante na pele, prevenindo-a de irritações e com redução na vermelhidão da pele já na primeira aplicação”, ressalta o farmacêutico.

Doenças de pele beneficiadas pela vitamina B12 para uso tópico

Dermatite atópica: também conhecida como eczema atópico, é um dos tipos mais comuns de dermatite, responsável por causar inflamação na pele, proporcionando coceira e lesões avermelhadas. Esse processo inflamatório é hereditário e costuma ocorrer entre pessoas da mesma família, surgindo, geralmente, no rosto, joelhos e cotovelos, tanto de crianças, quanto de adultos. Quando não tratada, as lesões podem apresentar vesículas e escoriações que podem ser porta de entrada para bactérias, por isso, além do alívio da coceira e vermelhidão, manter a pele bem cuidada no tratamento da dermatite atópica também pode evitar outras complicações.

Psoríase: esta é uma doença crônica da pele que pode causar lesões avermelhadas com descamação, surgindo, principalmente, em áreas como cotovelos, joelhos e couro cabeludo, sendo mais comum em adultos, mas podendo surgir também durante a infância. Além disso, a psoríase é uma doença auto inflamatória cíclica, ou seja, seus sintomas reaparecem periodicamente. Quando não tratada ou em casos mais graves, o desconforto causado pela doença pode ser doloroso e impactar na qualidade de vida do paciente.

Rosácea: é uma inflamação crônica da pele que tem mais incidência na região central do rosto, sendo muito comum nas bochechas, nariz, queixo e testa. A vermelhidão causada pela doença também pode provocar coceira e ardor. Além disso, a rosácea costuma atingir mais as mulheres, porém, são os homens que costumam desenvolver as formas mais graves da doença, quando podem surgir nódulos inflamatórios (ocorridos geralmente no nariz, que aumenta de tamanho e pode ficar com aspecto disforme).

Ainda não existe uma cura definitiva para essas doenças e o tratamento consiste, principalmente, no alívio dos sintomas e cuidados para que os quadros não evoluam para casos mais graves. “Com a descoberta dos benefícios da vitamina B12 no uso tópico para melhora das condições inflamatórias da pele, acredito que este seja um grande passo na melhora da qualidade de vida de todos que sofrem com essas enfermidades, já que a ação do nutriente promove efeito imediato e sem efeitos colaterais”, destaca Maurizio.