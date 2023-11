O verão está chegando, trazendo consigo dias ensolarados, praias convidativas e, contudo, mais dias com a pele exposta. Porém, com o aumento da temperatura e a exposição prolongada ao sol, a pele pode enfrentar contratempos. Para ajudar você a manter uma pele saudável e livre de problemas durante os dias de calor excessivo, a biomédica Samanta Bussolaro, da Clínica BeQueen de estética avançada, fez uma lista de cuidados essenciais para desfrutar plenamente da estação mais quente do ano.





A proteção solar é um dos aspectos mais cruciais para manter uma pele saudável durante o verão. Os raios ultravioleta (UV) podem causar danos significativos à pele, resultando em queimaduras solares, envelhecimento precoce, manchas escuras e até mesmo câncer de pele. Para evitar esses problemas, siga estas indicações:aplique um protetor solar de amplo espectro com um FPS adequado para o seu tipo de pele. Certifique-se de cobrir todas as áreas expostas, incluindo rosto, pescoço, braços e pernas.lembre-se de reaplicar o protetor solar a cada duas horas, especialmente após nadar ou transpirar excessivamente.evite a exposição direta ao sol durante os horários de pico, quando os raios UV são mais intensos. Procure sombra, use chapéus de aba larga e roupas que cubram a maior parte do corpo.use óculos de sol com proteção UV para proteger seus olhos dos raios solares prejudiciais.

Além de se proteger do sol, Samanta Bussolaro traz mais orientações valiosas para desfrutar do verão da melhor forma possível:

Hidratação

No calor intenso do verão, a desidratação da pele pode ser um problema comum. A exposição prolongada ao sol, o suor excessivo e até mesmo o ar-condicionado podem ressecar a pele, deixando-a sem brilho e propensa a problemas. Aqui estão algumas dicas para manter sua pele hidratada:



- Beba água regularmente: mantenha-se hidratado consumindo bastante água ao longo do dia. Isso ajudará a manter a pele hidratada de dentro para fora.



- Use hidratantes leves: escolha hidratantes adequados para o seu tipo de pele e aplique-os regularmente. Opte por produtos com ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico, glicerina ou ceramidas.



- Refresque-se com água termal: carregue uma água termal refrescante para borrifar no rosto sempre que sentir a pele ressecada ou quente. Isso proporcionará um impulso instantâneo de hidratação. A água termal é um produto obtido a partir de fontes termais naturais, que são fontes de água subterrâneas ricas em minerais e nutrientes. Essas águas são conhecidas por suas propriedades terapêuticas.

Limpeza e cuidados com a pele

Uma rotina adequada de limpeza e cuidados com a pele é essencial para manter a saúde da pele durante o verão. Aqui estão mais dicas:



- Lave o rosto gentilmente: use um limpador suave e não comedogênico para limpar o rosto duas vezes ao dia. Evite esfregar com muita força, pois isso pode causar irritação.



- Esfoliação suave: faça esfoliação uma vez por semana para remover as células mortas. Opte por um esfoliante suave e evite esfregar com força excessiva. Algumas dicas simples para esfoliar o corpo de forma natural é utilizar óleo de coco e açúcar, borra de café ou aveia moída. Faça movimentos circulares e suaves, evitando esfregar com muita força, especialmente em áreas sensíveis. Depois da esfoliação, hidrate bem a pele com um creme ou óleo corporal para obter melhores resultados.



- Não durma com maquiagem: certifique-se de remover completamente a maquiagem antes de dormir. Dormir com maquiagem entupirá os poros e pode resultar em acne e irritações.



- Hidrate depois do banho: aproveite o momento após o banho, quando a pele ainda está úmida, para aplicar um hidratante leve e nutritivo. Isso ajudará a selar a umidade e manter a pele macia e flexível.

Cuidados específicos para problemas de pele no verão

Além dos cuidados gerais, algumas condições de pele podem exigir atenção extra durante o verão. Confiram algumas orientações para problemas específicos:



- Acne e erupções cutâneas: o calor e a umidade podem aumentar a produção de óleo na pele, levando a acne e erupções cutâneas. Mantenha a pele limpa, evite produtos pesados e use produtos formulados para acne, se necessário.



- Sensibilidade ao sol: algumas pessoas podem ter uma sensibilidade aumentada ao sol, resultando em manchas vermelhas, coceira ou erupções cutâneas. Use roupas de proteção, aplique protetor solar e consulte um especialista se os sintomas persistirem.



- Queimaduras solares: apesar de todos os cuidados, as queimaduras solares ainda podem ocorrer. Se você ficar com a pele vermelha e dolorida, aplique compressas frias, use loções pós-sol calmantes e evite a exposição adicional ao sol até que a pele se recupere.



Alimentação também reflete para uma pele protegida





Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes também pode contribuir para uma pele saudável durante o verão. Alguns alimentos podem beneficiá-la:



- Frutas e legumes: consuma uma variedade de frutas e legumes frescos, que são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Cenouras, tomates, abacates e pepinos são especialmente benéficos para a pele.



- Peixes ricos em ômega-3: salmão, sardinha e atum são exemplos de peixes ricos em ômega-3, ácidos graxos essenciais que ajudam a manter a elasticidade e a hidratação da pele.



- Chá verde: o chá verde contém antioxidantes que podem ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos raios UV.



“Com essas dicas práticas, você está pronto para enfrentar o calor do verão enquanto cuida da sua pele de forma adequada. Para obter conselhos personalizados e abordar preocupações específicas, sempre consulte um profissional especializado”, alerta Samanta Bussolaro.