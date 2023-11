O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de grande perigo e risco à saúde frente a nova onda de calor extremo no Brasil, que continuará até a semana que vem. Para ajudar a enfrentar as altas temperaturas, a coordenadora do curso de Nutrição da Estácio BH, Viviane Lacerda, recomenda uma alimentação rica em verduras e legumes crus, que dão mais saciedade pelo teor de fibras, sem causar indigestão, e trazem uma sensação de refrescância e leveza.

“Busque alimentos que auxiliem na hidratação e têm maior quantidade de água e/ou que sejam mais leves, como melancia, melão, laranja, uva, verduras no geral, abobrinha, chuchu, pepino, entre outros, lembrando que eles não substituem a água, que deve ser consumida no decorrer do dia”, orienta Viviane Lacerda.

Para deixar as saladas mais nutritivas e atraentes, Viviane Lacerda sugere temperá-las com molhos, e incluir ingredientes como frutas, sementes e oleaginosas: “Evite os molhos industrializados, que têm muitos aditivos e sódio, invista naqueles feitos de iogurte, ervas e condimentos naturais, mas use-os com moderação. O limão pode ser uma outra opção, principalmente para quem gosta de sabores mais ácidos, ou o azeite extra virgem, que tem gordura monoinsaturada e auxilia na redução da inflamação. Já as sementes são ricas em ferro, cálcio e magnésio. Quanto às oleaginosas, são altamente calóricas, por isso devem ser usadas com cautela”, avisa.

Hidratação

Dentre as bebidas, a nutricionista indica as mais refrescantes além da água, e ressalva que o corpo dá sinais quando está desidratado: “Quando a gente sente sede, significa que o nível de hidratação reduziu. Prefira suco natural em vez de caixinha, chás, água saborizada e água de coco, que ajuda a repor eletrólitos”.

Qual alimento evitar

Segundo a Viviane Lacerda, no período de calor extremo alguns pratos devem ser evitados. “Alimentos com alto teor de gordura, como a feijoada e o churrasco, tendem a ser mais indigestos. Além disso, bebidas quentes podem ser mais desconfortáveis porque aumentam a temperatura do corpo”, alerta.