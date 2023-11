Não é raro encontrar crianças que se recusam a consumir alimentos de uma determinada cor ou que optam por comer um único alimento em todas as refeições

Quando falamos do espectro autista em crianças, um dos principais desafios enfrentados por pais e responsáveis é a seletividade alimentar. Isso ocorre porque alguns pacientes diagnosticados pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm dificuldades com determinadas texturas, sabores e aromas de alimentos.