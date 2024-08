Embora as mudanças de hábito e os cuidados com a pele possam minimizar as olheiras, em alguns casos, por questões genéticas, é necessário buscar tratamentos mais específicos

As olheiras, que muitas vezes são vistas apenas como um sinal de cansaço, podem ter diferentes origens e, em muitos casos, requerem uma abordagem mais específica para serem tratadas. Segundo a biomédica, professora doutora do curso de biomedicina do Centro Universitário Cesuca, Caroline Luísa Quiles, as olheiras podem ser classificadas em três tipos principais: pigmentares (de cor amarronzada), vasculares (de tom roxo ou esverdeado) e estruturais (mais profundas).





“Dormir mal ou ter noites mal dormidas afeta diretamente a circulação ao redor dos olhos, tornando os vasos sanguíneos mais aparentes e intensificando as olheiras vasculares. A área ao redor dos olhos possui uma grande quantidade de vasos terminais e superficiais, o que facilita o acúmulo de líquidos e causa inchaço. Além disso, a dilatação dos vasos logo abaixo dessa área da pele, que é extremamente fina, pode resultar em olheiras com tonalidades roxas ou esverdeadas”, explica a biomédica, que ressalta ainda que a desidratação, a falta de nutrientes e o uso de eletrônicos podem ser fatores agravantes.





A desidratação e a carência de nutrientes essenciais, como as vitaminas C e E, podem piorar a condição das olheiras. “A desidratação faz com que a área dos olhos pareça mais afundada, enquanto a falta dessas vitaminas causa flacidez e prejudica a renovação celular", explica a especialista, argumentando ainda que o uso de eletrônicos antes de dormir interfere na produção de melatonina, um hormônio feito apenas no escuro que contribui para um sono reparador e para a renovação das células da pele.





Prevenção e cuidados com a pele





Manter a pele hidratada é fundamental para evitar o agravamento das olheiras. “Beber bastante água e usar hidratantes específicos para a área dos olhos são práticas que ajudam a manter a pele saudável”, recomenda a profissional. Cremes contendo ingredientes como retinóides, vitamina C e cafeína, também são aliados na prevenção da flacidez e do aspecto de cansaço.





Segundo Caroline Quiles, outro cuidado essencial é a aplicação de protetor solar, mesmo em ambientes fechados. "O uso diário de protetor solar é importante para prevenir o escurecimento das olheiras e evitar manchas na região", acrescenta.





Embora as mudanças de hábito e os cuidados com a pele possam minimizar as olheiras, em alguns casos, por questões genéticas, é necessário buscar tratamentos mais específicos. "É importante consultar um profissional de saúde para identificar o tipo de olheira, já que pode ser resultado de uma combinação de fatores. Tratamentos como preenchimento com ácido hialurônico, laser ou peelings químicos podem ser recomendados para melhorar a aparência da região”, indica a especialista.