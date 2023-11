Você já deve ter ouvido que o protetor solar é um produto de uso diário, fundamental para evitar o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Por esse motivo, muitas pessoas aderiram ao seu uso, para evitar danos ao colágeno e às estruturas de defesa cutânea, no corpo e no rosto. Mas o que muita gente esquece é que os lábios também precisam de fotoproteção.

“Os lábios têm a pele muito fina, o que os torna mais suscetíveis à ação prejudicial dos raios solares, que pode causar consequências desagradáveis tanto na aparência como aumentando o campo de cancerização desta área. Os lábios, principalmente os inferiores, sofrem muito com a incidência direta dos raios solares e por isso, é necessário que eles estejam protegidos”, explica Ana Maria Pellegrini, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

“Os lábios compreendem uma área que muitas vezes é esquecida, mas é muito importante aplicar FPS nessa região também. Na verdade, a área pode realmente ser mais propensa a danos causados pelo sol, uma vez que é constantemente exposta e frequentemente negligenciada. Por essa razão, o carcinoma espinocelular, um dos cânceres de pele mais comuns na região da face, tem maior incidência na região dos lábios”, destaca Lilian Brasileiro, médica especializada em dermatologia. “Em aproximadamente 90% dos casos, o câncer ocorre no lábio inferior e o tipo mais comum é o carcinoma espinocelular”, acrescenta a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Segundo Paola, a pele dos lábios é formada por uma semimucosa, ou seja, uma transição da mucosa da boca para a pele ao redor dos lábios. “Além disso, essa semimucosa não apresenta glândulas sebáceas (glândulas que secretam uma substância que garante a lubrificação da pele do rosto)”, diz a médica.

Evolução para o câncer

Conforme Ana Maria Pellegrini, por esse motivo, expor a região à radiação ultravioleta pode causar não só ressecamento, queimaduras e pequenas manchas e rachaduras, que já causam um dano estético considerável, mas também podem aparecer placas esbranquiçadas, chamadas leucoplasias, que podem evoluir para o câncer.

Já Ana Maria Pellegrini explica que a queimadura ocorre com mais facilidade nesta região e o protetor solar labial é ideal para isso, mas também apresenta outros benefícios: “Ele pode reconstruir a pele ressecada, hidratar, e deixar mais macia e o básico: proteger os lábios da radiação ultravioleta”.

Leia: Lábios exagerados fora de moda: como volumizar região de forma mais natural

A classe de protetores labiais de hoje é formulada com ingredientes hidratantes e nutritivos e pode dar um toque de cor ou um pouco de brilho, conforme a médica Lilian Brasileiro. “Existem produtos com texturas mais fluidas, serosas ou cremosas”.

A recomendação, de acordo com Paola Pomerantzeff, é proteger os lábios diariamente: “É importantíssimo aplicar protetor específico para a região dos lábios com FPS 30 ou maior, diariamente, e reaplicar a cada 2 horas ou após comer ou beber. Se a pessoa tem o hábito de “umedecer” os lábios com a língua, ou comer ou beber, ou entrar na água, esse protetor labial deve ser reaplicado (depois dessas essas ações)”.

No caso do ressecamento, além do uso diário do protetor solar, existem ações que podem ser feitas em clínica. Uma boa solução para ‘pelinhas’ descamando é o HydraFacial Perk Lábios. “Em consultório, a experiência HydraFacial Perk Lábios é realizada com a exclusiva tecnologia roller-flex, que, por meio de sucção à vácuo, promove uma limpeza e esfoliação suave enquanto deposita na pele da região um poderoso sérum nutritivo e hidratante, que, após o tratamento, é levado pelo paciente para ser aplicado em casa, assim contribuindo para prolongar e melhorar gradualmente os resultados do procedimento”, explica a dermatologista Lilian Brasileiro. O resultado, que pode ser visto imediatamente, são lábios mais sedosos, hidratados e brilhantes, além de um efeito volumizador temporário.

Código de barras

Já Paola Pomerantzeff explica que, felizmente, hoje existem procedimentos dermatológicos que podem prevenir ou reverter efeitos indesejados na região. “Podemos usar o laser erbium com drug delivery (aplicação de sérum de ácido hialurônico estéril imediatamente após a realização do laser) para estimular a produção de novas fibras de colágeno. Os skinboosters (hidratação injetável) também estimulam a produção de colágeno e resultam num efeito ‘gloss’ nos lábios. Quando aplicados na pele ao redor da boca, há melhora das linhas, do ‘código de barras’”.

Leia: Pensa em mudar a aparência dos lábios? Veja o que tem de saber

“Se o objetivo for marcar novamente o contorno dos lábios, reverter a queda do ângulo da boca ou devolver o volume perdido aos lábios, o ideal é realizar preenchimento com ácido hialurônico. A toxina botulínica também pode ser utilizada para tratamento do código de barras. O ideal é procurar um dermatologista para indicação correta”, destaca Paola.