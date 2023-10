Quer volumizar, levantar e rejuvenescer os lábios de forma duradoura?

699

Lip lift ou lifting labial é considerada por especialistas uma cirurgia plástica minimamente invasiva (foto: INTERNET/REPRODUÇÃO )





O preenchimento labial com ácido hialurônico é um dos procedimentos mais buscados atualmente por ser uma opção eficaz e segura para conferir volumização aos lábios. O problema é que os resultados da técnica não são permanentes, pois a substância é reabsorvida pelo organismo após cerca de 12 meses. A boa notícia é que existem tratamentos capazes de conferir volume aos lábios de maneira duradoura. E não se preocupe, pois não se trata do PMMA, ou metacrilato, um preenchedor de baixo custo e permanente que, apesar de ainda muito utilizado, possui alta taxa de complicação a longo prazo. Estamos falando do procedimento conhecido como lip lift.









O especialista ressalta que a técnica não é indicada apenas para quem possui lábios pequenos geneticamente, mas também para aqueles que sofreram alterações na região devido ao processo natural de envelhecimento. “O ideal é que a distância entre a columela (base do nariz) e o lábio superior deve ser de 13 a 15mm. No entanto, devido à flacidez facial e à queda do lábio superior, essa distância tende a aumentar com os anos, conferindo à região aquele aspecto caído de 'sorriso triste'. Além disso, o processo de envelhecimento leva ao enrugamento e ao afinamento labial”, diz.





O médico explica que, nesses casos, o lip lift é ideal para devolver jovialidade e conferir volume aos lábios. Segundo Rubez, o lifting labial é uma cirurgia relativamente simples que pode ser realizada em consultório médico sob efeito de anestesia local. “O procedimento é realizado a partir de uma pequena incisão na linha da columela, abaixo do nariz. Em seguida, retiramos uma porção da pele para encurtar a distância nasolabial e fechamos a incisão com pontos estrategicamente posicionados para obtermos um lábio elevado e volumoso”, afirma. “E o melhor é que, por ser realizada logo abaixo do nariz, a incisão não fica aparente após a cicatrização”. Acrescenta.





A cirurgia é rápida, durando cerca de 30 a 60 minutos, e o paciente é liberado logo em seguida. “Os cuidados pré-operatórios são mínimos, sendo recomendado que o paciente evite beber e fumar, faça refeições leves no dia anterior e jejum de algumas horas antes do procedimento”, destaca o cirurgião plástico. Por ser minimamente invasivo, a recuperação do procedimento também é muito tranquila.





“No geral, o paciente não costuma sentir dor, mas o médico pode prescrever analgésicos e anti-inflamatórios. Além disso, não há necessidade de se afastar da rotina, é apenas recomendado evitar realizar esforço físico intenso nos primeiros dias após o procedimento. O maior cuidado pós-operatório é com relação à exposição solar, que é contraindicada nos primeiros dois meses, sendo indispensável o uso de protetor solar para que o processo de cicatrização não seja comprometido.”





Como resultado, o lábio superior torna-se mais volumoso, jovem e levantado, o que também melhora a aparência do lábio inferior e, consequentemente, a harmonia da face. E a técnica ainda pode ser associada com outras cirurgias plásticas, como a rinoplastia e o lifting facial. Nesses casos, o procedimento é realizado no centro cirúrgico. O preenchimento labial com ácido hialurônico também pode ser realizado após o Lip Lift para potencializar os efeitos da cirurgia. “Na dúvida sobre qual o procedimento ideal para você, o melhor é ouvir o cirurgião plástico abertamente. Ele poderá realizar uma avaliação aprofundada da estética da face para recomendar a melhor opção no seu caso”, finaliza o especialista.