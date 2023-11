Jeanswear transcende tendências passageiras ao aliar conforto e elegância

699

Editorial traz equilíbrio sutil entre a versatilidade do jeans e das sarjas com roupas clássicas e cheias de estilo (foto: Cedro Textil/Divulgação)

A Cedro Textil, uma das líderes do setor têxtil no Brasil, apresenta nesta terça e quarta (24 e 25/10), no showroom da Cedro no Brás, em São Paulo, seus novos lançamentos jeanswear. A coleção Singular é inspirada no estilo quiet luxury, que traz peças atemporais e elegantes, que combinam perfeitamente com a qualidade e durabilidade do denim e do colours da Cedro. No editorial, é possível se inspirar com o equilíbrio sutil entre a versatilidade e informalidade do jeans e das sarjas com a confecção de roupas clássicas e cheias de estilo.









“O quiet luxury é um conceito que se baseia na ideia de elegância e sofisticação discreta. Nessa abordagem, a Cedro investiu em peças que trazem um luxo atemporal e para todas as ocasiões, sem exageros ostensivos. Os atributos-chave dessa coleção incluem o denim e colours Cedro de alta qualidade, cortes e acabamentos impecáveis, além de uma paleta de cores assertivas e atemporais que transmitem um senso de calma e serenidade”, explica Joanna Carrara, gerente de Marketing e Produto da Cedro.





Edu Paixão, gerente de Estilo, conta que a criação do editorial da coleção Singular foi um processo meticuloso, que buscou a combinação ideal entre a textura tradicional do denim e a elegância contemporânea do quiet luxury. Cada detalhe foi planejado com muita atenção, garantindo caimento impecável e acabamento que refletisse a qualidade superior que o denim Cedro fabrica.





“A ideia central da coleção Singular é equilibrar a simplicidade com a excelência. Para isso, é muito importante priorizar a qualidade do tecido e estar atento aos detalhes na confecção das peças. A paleta possui cores neutras e é pontuada por cores fortes, como laranja e cereja. A combinação reflete a ideia de que o verdadeiro luxo está no material de primeira linha e nos detalhes sutis, com cores contrastantes que quebram a monotonia de uma cartela mais austera. Os looks devem ser versáteis e adequados para que possam ser usados em diversas ocasiões, sem perder a elegância. A coleção Singular busca transcender as tendências passageiras e mira um público que valoriza a qualidade, o conforto, a sofisticação discreta, e que deseja se destacar pela sua elegância natural”, afirma Paixão.





A versatilidade é uma característica importante e que faz bem para o consumidor, já que a Singular traz produtos que darão origem a peças de qualidade premium, que podem ser usadas em diferentes estações do ano, eliminando a necessidade de compras frequentes. Investir em jeans clássicos e duradouros contribui para um consumo mais consciente e sustentável, tornando-se um passo fundamental em direção a um guarda-roupa mais enxuto e eficiente.A Cedro traz quatro novos produtos para esta coleção: Indra e Nero, novidades da linha Super Elastic. Safir, da linha Elastic, e Nimes, da linha Colours.