Nutricionista esclarece mitos e verdades sobre hábitos alimentares

O consumo de laranja após o almoço e o jantar é um hábito recomendado para o controle do peso



O Dia Mundial da Alimentação (16/10) nos trouxe um lembrete de que o ato de comer desempenha um papel central em nossas vidas, influenciando não apenas nossa saúde física, mas também a qualidade de nossa rotina. Sem dúvida, esse momento do dia vai muito além de simplesmente satisfazer a fome: é também um momento de prazer e nutrição para o corpo e a mente.









Nesse contexto, Marlucy Lindsey Vieira, nutricionista da UBS Jardim Nakamura, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, esclarece alguns dos mitos e verdades mais comuns relacionados ao tema.





Usar azeite nas comidas é melhor do que usar óleo de cozinha?





MITO! Tanto o azeite quanto o óleo vegetal podem ser utilizados com cautela para cozinhar ou fritar, respeitando o ponto de fumaça de cada um.



O ponto de fumaça é a temperatura máxima que um óleo pode alcançar sem se decompor e liberar substâncias tóxicas. O azeite extravirgem tem um ponto de fumaça de aproximadamente 180°C, enquanto o óleo vegetal varia entre 200°C e 230°C.



Por esse motivo, em preparações como a fritura por imersão, o óleo vegetal pode ser uma opção mais econômica e versátil, mas deve ser consumido com moderação e equilíbrio.





Ingerir gordura sempre faz engordar, independentemente do tipo.

MITO! O ganho de peso corporal é um processo complexo que envolve vários fatores. O consumo de carboidratos refinados, por exemplo, está mais associado ao ganho de peso do que ao consumo de gorduras boas. Mas nem por isso é o vilão da alimentação. Uma dica é sempre manter uma dieta equilibrada.





Comer antes de dormir leva ao ganho de peso.





VERDADE! Muita gente não sabe, mas comer um pouco antes de dormir pode ser o suficiente para desencadear diversas alterações metabólicas no organismo, as quais, por sua vez, contribuem para o aumento do apetite, além de aumentar as chances de ganhar peso ao longo do tempo.





Produtos classificados como "light" ou "diet" são sempre mais saudáveis.





MITO! O que irá determinar se será mais saudável ou não é a condição de saúde do indivíduo. Produtos "light" têm teor reduzido de sódio, açúcares, gorduras ou colesterol, enquanto produtos "diet" não contêm algum ingrediente específico, como açúcar, gordura ou sal.



Por exemplo, o chocolate diet pode ser mais calórico do que o chocolate convencional, devido à adição de edulcorantes e gordura. O ideal é sempre ler o rótulo do produto e a informação nutricional para saber se aquele produto tem, de fato, ausência ou diminuição de um determinado ingrediente e se não terá a adição de outros componentes que prejudiquem a sua saúde.





Consumir ovo aumenta o colesterol.





MITO! O ovo é um alimento nutritivo, rico em colina, proteínas e gorduras saudáveis, sem contraindicações. Estudos demonstraram que o colesterol sanguíneo está mais relacionado à gordura endógena, ou seja, produzida pelo próprio corpo, do que à exógena, ingerida por meio da dieta.

É melhor para a saúde comer carne branca do que vermelha.





VERDADE! As carnes brancas, especialmente os peixes, são geralmente mais saudáveis que as carnes vermelhas, devido ao menor teor de gordura e colesterol, além de serem mais facilmente digeridas.





Comer tapioca é menos calórico do que comer pão francês.





MITO! Em termos de calorias e macronutrientes, ambos são semelhantes. No entanto, a tapioca pode ser uma alternativa saudável ao pão branco devido ao menor teor de sódio, maior quantidade de fibras, vitaminas e minerais.





Comer vegetais crus é sempre mais saudável do que cozidos.





MITO! Isso depende do vegetal. Muitos vegetais folhosos e frutas têm maior concentração de nutrientes na forma crua, mas leguminosas, cereais e tubérculos geralmente são mais nutritivos quando cozidos, devido à melhor digestibilidade, biodisponibilidade de nutrientes e, em alguns casos, menor densidade calórica.





Chupar uma laranja após o almoço e o jantar ajuda na digestão do organismo.





VERDADE! Isso ocorre porque a laranja é rica em fibras, como pectina, celulose e hemicelulose, que facilitam a digestão e melhoram o funcionamento intestinal. Além disso, ajuda a reduzir a absorção de gorduras. Portanto, a dica é sempre comer laranja depois do almoço ou das principais refeições do dia.





Fazer exercício físico regula o apetite e reduz a fome?





VERDADE! A atividade física pode regular o apetite, ao influenciar neurotransmissores que modulam a sensação de fome, tornando-se uma aliada eficaz na redução do desejo de consumir alimentos em excesso.