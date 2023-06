Pensa em mudar a aparência dos lábios? Veja o que tem de saber

683

A duração dos resultados do preenchimento labial varia de acordo com o tipo de material utilizado (foto: rtacomunicação/Divulgação)







O preenchimento labial é um procedimento estético que tem ganhado cada vez mais popularidade nos últimos anos. Com a evolução da tecnologia e dos materiais utilizados, é possível obter resultados cada vez mais naturais e duradouros, sem os riscos e efeitos colaterais associados a procedimentos mais invasivos.

A médica especialista em dermatologia estética, Kelly Pico, explica que o preenchimento labial é um procedimento estético que consiste na aplicação de materiais para aumentar o volume dos lábios e corrigir imperfeições. O material mais seguro e comumente utilizado é o ácido hialurônico, que é uma substância naturalmente presente no corpo humano e pode ser absorvido pelo organismo com o tempo.

Como funciona o preenchimento labial?

“O preenchimento labial é relativamente simples e rápido. Antes de iniciar o procedimento, é aplicado um anestésico local para minimizar o desconforto. Em seguida, o material escolhido é injetado nos lábios por meio de uma agulha fina ou uma microcânula. O profissional pode moldar os lábios durante a aplicação para obter o resultado desejado. O procedimento geralmente dura cerca de 30 minutos a uma hora", destaca Kelly Pico.





Quais são os cuidados necessários após o preenchimento labial?

Após o procedimento, é importante evitar exposição ao sol, atividades físicas intensas e o consumo de álcool e tabaco por alguns dias. Também é recomendado evitar alimentos quentes ou picantes e manter a hidratação dos lábios com lip balms ou cremes hidratantes. É importante seguir as orientações para garantir uma recuperação tranquila e obter os melhores resultados possíveis.

Quanto tempo dura o preenchimento labial?

Médica especialista em dermatologia estética, Kelly Pico, explica que o preenchimento labial pode causar algum desconforto ou dor durante o procedimento, mas é suportável e pode ser minimizado com o uso de anestésicos locais (foto: Arquivo Pessoal)

O preenchimento labial é doloroso?

O preenchimento labial pode causar algum desconforto ou dor durante o procedimento, mas geralmente é suportável e pode ser minimizado com o uso de anestésicos locais. É importante lembrar que cada pessoa tem um nível de sensibilidade diferente, e o desconforto pode variar de acordo com a região dos lábios e o tipo de material utilizado.

Quais são as alternativas ao preenchimento labial?

As alternativas ao preenchimento labial incluem o uso de batons e glosses que dão a impressão de lábios mais volumosos, a aplicação de hidratantes labiais que melhoram a textura dos lábios e o uso de exercícios faciais que fortalecem os músculos ao redor da boca. No entanto, essas opções geralmente proporcionam um resultado mais sutil e temporário em comparação com o preenchimento labial.



Como saber se o preenchimento labial é a opção certa para mim?

Kelly Pico ressalta que a decisão de fazer o preenchimento labial deve ser tomada em consulta com um profissional qualificado e experiente em procedimentos estéticos. É importante avaliar os riscos e benefícios do procedimento, bem como discutir suas expectativas e objetivos com o profissional antes de tomar uma decisão final. É importante lembrar que o preenchimento labial não é indicado para todas as pessoas e pode ter contraindicações, como alergias, doenças autoimunes ou infecções ativas.







“O preenchimento labial pode ser uma opção eficaz e segura para melhorar a aparência dos lábios e aumentar a autoestima. No entanto, é fundamental buscar um profissional especializado e experiente para fazer o procedimento e seguir as orientações pós-procedimento para garantir uma recuperação tranquila e obter os melhores resultados possíveis. Além disso, é importante lembrar que o preenchimento labial não é a única opção disponível, e cada caso deve ser avaliado individualmente para determinar a melhor opção de tratamento. Com os cuidados adequados e a escolha de um profissional qualificado, é possível obter resultados naturais e satisfatórios", destaca Kelly Pico.

A duração dos resultados do preenchimento labial varia de acordo com o tipo de material utilizado. O preenchimento com ácido hialurônico geralmente dura entre 6 e 12 meses, enquanto o preenchimento com gordura autóloga pode durar de 1 a 2 anos. O preenchimento com outros materiais pode durar mais tempo, mas também pode ter mais riscos e efeitos colaterais.