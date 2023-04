Pump lips: descubra o procedimento que turbina os lábios das famosas

O procedimento consiste em remover as células mortas dos lábios, com o uso do ácido hialurônico, e promover uma hidratação superpotente (foto: Reprodução/Divulgação)





A duração do método não é permanente, mas, segundo a especialista em beleza, o tempo e a necessidade de retoque vai de acordo com a preferência de cada paciente, podendo variar de um a três meses. “Outro fator a ser ressaltado é que o procedimento ajuda diretamente na autoestima, já que muitas pessoas têm inseguranças com questões faciais. Um exemplo disso é a socialite Kylie Jenner, que criou sua linha de glosses labiais devido à insegurança com seus lábios, que a acompanhava desde a adolescência. Assim, o Pump Lips pode ser feito para o autoamor ou para aproveitar a troca de carícias com quem se ama”, finaliza Santini.





O Dia Mundial do Beijo é comemorado no dia 13 de abril, data que celebra o gesto de carinho que simboliza amor no mundo inteiro. Além de ser uma maneira de demonstrar afeição, o beijo também é benéfico para o corpo de uma maneira geral - aumenta a circulação sanguínea, ativa o hormônio da felicidade, a endorfina, e melhora a qualidade de vida - e nada mais justo que estar com a autoestima em dia para que esse momento seja ainda mais especial. Em alta nas redes sociais, o pump lips é o procedimento labial que promove super-hidratação, rejuvenesce e revitaliza a região da boca. O tratamento queridinho do momento virou febre entre famosas como Sasha Meneghel, Duda Reis, Viih Tube, Pocah, Camilla de Lucas, Sarah Andrade e muitas outras.