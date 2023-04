Sasha Meneghel brinca com filtro que prevê gravidez: 'Tá feliz, Xuxa?'

Como será sua vida nos próximos anos? Para Sasha Meneghel, de 24 anos, no que depender do filtro do TikTok - ou de Xuxa -, ela estará grávida do primeiro filho. A estilista brincou com uma trend do aplicativo de vídeos e se espantou com o resultado, mas aproveitou para dar risada sobre o desejo da mãe, que já declarou inúmeras vezes o sonho de ser avó.









Na brincadeira, o filtro sorteia como será “sua vida nos próximos três anos”, ou seja, em 2024, 2025 e 2026. Nos três apareceram a mesma imagem para Sasha: de uma mulher grávida.





A modelo, casada com o músico João Figueiredo desde 2021, dá risada da situação e escreve: “hahahahaha não é possível. Tá feliz né Xuxa?”.

Sasha Meneghel brinca com filtro do TikTok que prevê gravidez (foto: Reprodução/TikTok)





Não é segredo que Xuxa pede um neto à Sasha. A própria apresentadora, que completou 60 anos, já comentou sobre seu sonho. “Vovó Xuxa que está doida para ser chamada de Vovuxa, Vovó Xuxa, de vó! Já pensou? Vóoooo! Ah, que delícia que vai ser!”, revelou a eterna “Rainha dos Baixinhos” em entrevista ao Fantástico.

Leia mais: Xuxa e Manu Gavassi revelam a Fábio Porchat os perrengues que passaram





Mas, enquanto isso, Sasha declarou que prefere esperar mais um pouco. “Ela sonha mais com isso do que a gente. Obviamente temos muita vontade de ser pais e sempre falamos que queremos ter um filho cedo, mas a gente tem algumas metas na nossa vida que queremos fazer antes. Uma criança muda sua vida 100% e ainda há lugares que queremos conhecer. Eu tenho um sonho de criar minha marca (de roupa)! A gente está caminhando para isso, mas ainda não é hora”, contou ela durante uma entrevista ao podcast PodDelas.