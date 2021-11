Série ''Em busca de Kardec'' estreia na plataforma Reserva Imovision

Personagem e diretor do seriado, Karim Akadiri Soumaïla foi a Salvador compreender o ''espiritismo à brasileira'' (foto: Reserva Imovision/Divulgação)

Protagonizada, roteirizada e dirigida por Karim Akadiri Soumaïla, francês de origem afro-caribenha, a série documental "Em busca de Kardec" chega nesta sexta-feira (19/11) à plataforma de streaming Reserva Imovision, depois de ser exibida na TV Cultura e em canais a cabo.









Em oito episódios, o diretor mostra a trajetória do professor e pedagogo francês Hippolyte Léon Rivail (1804-1869), mundialmente conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec.





Soumaïla refaz os passos de Rivail desde sua instrução sob tutoria do educador Pestalozzi, na Suíça, passando por Lyon, considerada a capital francesa do espiritismo, e finalmente Paris, onde, já como Allan Kardec, ele busca sistematizar a doutrina espírita sob princípios religiosos, morais e filosóficos que atraíram adeptos em todo o mundo – pobres, ricos, operários e burgueses.











Surgido durante as profundas mudanças sociais que agitaram a França no século 19, o espiritismo se contectava a ideais socialistas de caridade e progresso, anteriores ao materialismo marxista.





Karim Soumaïla afirma que a COVID-19, ao impor perdas e luto, atrai o interesse das pessoas para a série. Espíritas, católicos e praticantes de outras religiões buscam uma resposta para a dolorosa experiência da pandemia.





Soumaïla gravou na França, Suíça e Brasil. Produziu a versão em longa-metragem do seriado, que será apresentada em festivais de cinema, sobretudo na Europa, onde o espiritismo tem registrado forte declínio nos últimos anos.





O diretor ouviu sociólogos, historiadores, filósofos, médiuns e antropólogos. Cenas europeias surgem em preto e branco, em contraposição a momentos coloridos no Brasil.





O “espiritismo à brasileira” ganha destaque, pois há reflexões sobre a conexão da doutrina surgida na França com nossas práticas religiosas cotidianas de raízes africanas e indígenas.





Em Salvador, Sumaïla passou por uma experiência psicopictográfica envolvendo a filha, Ifa, em uma casa espírita soteropolitana. Na capital baiana, ele conheceu a Casa do Benin, país de seus ancestrais africanos.





SUPRESA Profundamente ligado ao Brasil, o diretor revela que o país lhe deu a oportunidade de ser pai pela segunda vez, da pequena Lys. O último episódio guarda uma “surpresa brasileira” que arremata a linha narrativa escolhida por Soumaïla.

“Em busca de Kardec” não se limita a reflexões sobre o espiritismo e seu criador. Revela, sobretudo, o caminho espiritual percorrido pelo cineasta-personagem diante do desafio da morte.





“EM BUSCA DE KARDEC”

• Série dirigida por Karim Akadiri Soumaïla

• Primeira temporada

• Oito episódios

• Disponível a partir desta sexta-feira (19/11), na plataforma Reserva Imovision





O ponto de partida é um drama pessoal comum a Soumaïla, radicado no Brasil, e ao escritor francês Victor Hugo (1802-1885): o luto. A perda da filha Léopoldine, vítima de acidente em um navio, fez com que o célebre poeta e romancista se interessasse pelas ideias de Allan Kardec a respeito da vida após a morte. Soumaïla, que também perdeu a jovem filha Ifa, trouxe poemas do francês para seu filme.