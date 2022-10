Descubra os benefícios da homeopatia na infância e na adolescência

A homeopatia atua equilibrando e corrigindo a energia vital do paciente, sendo capaz de diminuir o número de internações hospitalares (foto: Bruno /Germany /Pixabay ) Embora a homeopatia seja uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) desde 1980, há muito preconceito em torno do método devido à falta de conhecimento. Isso faz com que pacientes não busquem esta alternativa eficaz para diferentes tratamentos por acreditarem, principalmente, em um efeito placebo.











“Em linhas gerais, ela costuma ser uma decisão dos pais por ter um resultado satisfatório em crianças, principalmente, nas fases pré-escolares. Os pediatras, muitas vezes, associam a homeopatia aos tratamentos convencionais, como opção aos antialérgicos e antibióticos, nas doenças respiratórias agudas e crônicas ; bem como para os distúrbios comportamentais”, pontua o pediatra e homeopata.

Em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. A especialidade é baseada na efetividade de medicamentos homeopáticos para prevenção e tratamento de doenças. Há diretrizes e estratégias para inserção de produtos e serviços relacionados à homeopatia. A especialidade é baseada na efetividade de medicamentos homeopáticos para prevenção e tratamento de doenças.





Vale destacar que a técnica é um adicional da medicina, em que pediatras optam por se especializar em outras linhas para aumentar a eficácia dos seus benefícios, sem abandonar os medicamentos usuais quando necessário.

"A homeopatia atua equilibrando e corrigindo a energia vital do paciente, sendo capaz de diminuir de forma significativa o número de internações hospitalares", destaca o pediatra.

Pediatria homeopática

Quando questionado sobre os benefícios no desenvolvimento das crianças, Paulo Abrahão é categórico ao sinalizar o lado psicossocial, "capaz de interagir com os distúrbios comportamentais, demandas reprimidas, bem como auxiliar nos transtornos do espectro autista".