Envelhecer com saúde não se refere apenas ao corpo, mas também à mente

Em pouco mais de duas décadas, a população brasileira com 60 anos ou mais passou de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas. Segundo uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país pode ter 75,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2070. Nesse cenário, é importante refletir sobre como envelhecer de forma saudável, mantendo o bem-estar físico e mental ao longo dos anos.

Especialistas em longevidade afirmam que, com algumas mudanças de hábitos, é possível melhorar a qualidade de vida e garantir mais vitalidade. Confira as dicas:

1. Atividade física

A prática regular de exercícios físicos, por exemplo, ajuda a preservar a massa muscular, melhora a mobilidade e reduz o risco de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Já atividades leves, como caminhadas ou alongamentos, trazem benefícios significativos para a saúde dos longevos. Mas envelhecer com saúde não se refere apenas ao corpo, mas também à mente. Manter-se ativo mentalmente, seja por meio da leitura, de jogos de raciocínio ou de novos aprendizados, ajuda a prevenir o declínio cognitivo.

2. Alimentação equilibrada



Uma dieta rica em fibras, proteínas e nutrientes essenciais é fundamental para a longevidade. “Alimentos como frutas, verduras, legumes e peixes contribuem para o bom funcionamento do organismo e ajudam a prevenir doenças associadas ao envelhecimento”, comenta a nutróloga Andrea Pereira, co-fundadora do canal Longidade.



3. Durma bem

O sono de qualidade é um dos pilares da longevidade. O descanso adequado permite a regeneração celular e é importante para manter o sistema imunológico forte. Especialistas recomendam a criação de uma rotina de sono para garantir que o corpo recupere as energias necessárias.

4. Cultive conexões sociais

Ter uma rede de apoio e manter boas relações sociais são fatores essenciais para um envelhecimento saudável. “A convivência com amigos e familiares contribui para a saúde emocional e proporciona uma sensação de pertencimento”, diz a geriatra Polianna Souza, co-fundadora do canal Longidade.



5. Estabilidade financeira

Manter uma fonte de receita ou ter um trabalho na longevidade contribui para o bem-estar e segurança. “A estabilidade financeira ajuda não apenas a manter o padrão de vida, mas também proporciona uma sensação de controle sobre a própria vida, o que é fundamental para a autoestima e uma longevidade saudável”, afirma Jotta Junior, especialista comportamental, membro da Neurobusiness Society e co-fundador do canal Longidade.



6. Acompanhe sua saúde de perto

Realizar exames médicos regulares e manter um acompanhamento profissional é essencial para a prevenção de doenças e a detecção precoce de problemas de saúde. O acompanhamento adequado permite que o idoso tenha mais controle sobre sua saúde.



Adapte-se às novas tecnologias

As tecnologias podem ser grandes aliadas para manter a qualidade de vida na terceira idade. Aplicativos de saúde, redes sociais e ferramentas de comunicação digital ajudam os idosos a se conectarem com o mundo, monitorarem sua saúde e estarem mais ativos socialmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia