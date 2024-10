Atualmente, um contorno facial definido é o sonho de consumo de grande parte das pessoas. Ao rolar o feed do TikTok, não é difícil encontrar vídeos com exercícios e dicas para melhorar a definição da região em tags que estão bombando na rede social, como #snatchedjawline, #jawlinecheck, #mandibulamarcada e #maxilardefinido. Além disso, muitos vídeos destacam procedimentos capazes de endereçar alterações específicas que comprometem a beleza do queixo e pescoço, como a famosa lipo de papada.

“A papada é uma das queixas mais comuns no meu consultório, tanto de homens quanto de mulheres e, muitas vezes, até mesmo de pessoas mais jovens. E a grande maioria desses pacientes chega na consulta perguntando sobre a lipo de papada, que consiste na retirada da gordura superficial localizada na região. Porém, o que poucos sabem é que, na maior parte desses casos, a lipoaspiração não é o procedimento ideal, nem o mais completo, para melhorar o contorno da face e do pescoço”, alerta o cirurgião plástico, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), Paolo Rubez.



O médico explica que o problema da lipo de papada, assim como outros procedimentos minimamente ou não invasivos (enzimas, criolipólise, radiofrequência), está no fato de agir apenas em uma camada da região, a gordura superficial. “Uma definição adequada desta região tem pouco a ver apenas com a gordura superficial. Ela depende da quantidade de gordura profunda, do posicionamento dos músculos e até do tamanho da glândula submandibular localizada na região. Logo, o contorno facial não sofrerá grandes alterações apenas com a lipo de papada”, diz o cirurgião plástico. Além disso, a lipo pode causar irregularidades na região e até prejudicar o contorno. “Ao retirar apenas a gordura superficial, a lipo de papada pode tornar evidente o excesso da musculatura e da glândula que não foram tratadas”, afirma o especialista.



Para conquistar resultados realmente efetivos no tratamento da papada, é importante atuar em todas as camadas da pele e não apenas na gordura. E é possível agir sobre pele, músculo e gordura com um único procedimento: o Deep Neck Lift. “O diferencial dessa técnica está no fato de tratar todas as camadas do pescoço, desde as mais superficiais até as mais profundas, incluindo musculatura, a gordura acima dos músculos e a glândula submandibular, o que garante resultados muito mais eficazes, naturais e harmoniosos”, explica Paolo.

Realizada sob efeito de anestesia geral ou anestesia local com sedação, a cirurgia é feita em centro cirúrgico a partir de uma incisão de cerca de três a quatro centímetros abaixo do queixo. “Em casos em que há muito excesso de pele, podem ser necessárias também incisões ao redor das orelhas”, afirma o médico, que ainda destaca que a técnica não é recomendada apenas para o tratamento de papada, mas sim para qualquer caso em que o paciente precise melhorar o contorno do pescoço, podendo, inclusive, ser associada ao lifting facial.





Paolo Rubez ainda ressalta que alguns pacientes também possuem o queixo muito pequeno, o que impacta na sua projeção e, consequentemente, favorece o acúmulo de gordura e tecido na papada. Nesses casos, é importante então associar o Deep Neck Lift à mentoplastia de avanço. “Com a mentoplastia de avanço, conseguimos promover um aumento da projeção do queixo por meio de um corte no osso da região que nos permite avançá-lo até a posição desejada. Em seguida, o osso é fixado na nova posição com uma miniplaca e parafusos de titânio, material que não apresenta risco de rejeição e não precisa ser retirado”, explica o especialista.





Por isso, antes de tentar exercícios aprendidos no TikTok ou realizar um procedimento indicado por um influenciador, quem realmente deseja se ver livre da papada deve consultar um cirurgião plástico. “Apenas o médico especializado e experiente poderá realizar uma avaliação não apenas da papada, mas de toda a estrutura do pescoço e da face para recomendar o tratamento mais eficaz no seu caso”, reforça Paolo Rubez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia