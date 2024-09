A papada, indesejada por muitos, é uma das principais responsáveis por comprometer o contorno facial e evidenciar a idade. Conhecida tecnicamente como região submentoniana, essa área é particularmente propensa à flacidez devido à baixa concentração de colágeno, que se manifesta geralmente a partir dos 30 anos.



Mas o que fazer para combater o acúmulo de gordura e a flacidez nessa região? Segundo o cirurgião plástico Paulo Godoy, a solução pode estar na combinação de técnicas como a lipoaspiração e o uso do renuvion. "É possível remover o excesso de gordura submentoniana através da lipoaspiração. Porém, devido à alta flacidez nessa área, a tecnologia renuvion é fundamental para estimular a produção de colágeno e obter uma retração eficaz da pele", explica o médico.



O procedimento envolve uma pequena incisão, com apenas três a cinco milímetros, através da qual uma cânula é inserida para aspirar a gordura localizada. Em seguida, a mesma incisão é utilizada para a aplicação do renuvion, que promove a retração da pele ao aquecer o tecido subcutâneo de forma controlada, utilizando energia de plasma de alta frequência.



A cirurgia é realizada sob anestesia geral e tem duração de aproximadamente meia hora, dependendo do caso. Não há necessidade de internação, e o paciente pode retomar as atividades cotidianas com um período mínimo de recuperação de uma semana. O pós-operatório pode incluir um leve inchaço e alterações temporárias na coloração da pele na área tratada. Resultados visíveis podem ser notados já nas primeiras semanas, com melhorias contínuas ao longo dos meses seguintes.