Gordura e flacidez são coisas distintas, mas, em comum, são duas palavras que toda mulher evita inserir no vocabulário. São incômodos que podem ser consequência de diversos fatores, como idade, estrutura corporal, hábitos alimentares ou ainda problemas hormonais. Entretanto, na prática, todos eles desembocam na mesma causa: a perda de colágeno.

O colágeno é a proteína responsável por conservar e fixar a matriz extracelular. Em português mais claro, é o ingrediente responsável por garantir resistência e elasticidade aos tecidos do corpo. O problema é que a produção de colágeno pelo organismo não dura para sempre, segundo a cirurgiã-dentista Camilla Groppo, especializada em lipo de papada e bichectomia.

“Quanto mais colágeno, maior é o aspecto jovial da pele. Mas essa produção termina cedo, a partir dos 25 anos de idade aproximadamente. Dessa idade em diante, a quantidade de colágeno presente no organismo começa a cair gradativamente, e a pele aos poucos vai ficando mais flácida. No caso da papada, localizada na região inferior da face, é comum haver um acúmulo de gordura que também incomoda as pacientes, principalmente por ser um local muito visível”, explica a profissional.

O caminho para reduzir esse acúmulo é realizando uma lipoaspiração na região. Camilla Groppo explica que o procedimento é simples e pouco invasivo. “Depois de aplicar a anestesia local, nós fazemos pequenas incisões de dois ou três milímetros de comprimento. É por esses pontos que é feita a remoção da gordura superficial”, esclarece. “O resultado é a linha mandibular mais definida, a sensação de um rosto mais afinado e rejuvenescido e um aspecto mais equilibrado da face. Por isso, os resultados proporcionados pela lipo de papada têm altos índices de aprovação dos pacientes”, completa a cirurgiã-dentista.

Lipo aliada a lifting

Camilla Groppo adverte que a lipo de papada pode ter como consequência uma pele mais flácida após o procedimento. A remoção da gordura, segundo ela, não significa a reorganização da pele no local do pescoço. Mas ela tranquiliza as pessoas que sonham em fazer a lipo. “É importante ressaltar que nem todo paciente fica com a pele flácida, mas, quando isso ocorre, a solução é realizar um lifting que deixa a pele ajustada de maneira impecável”, orienta.

“Independentemente do perfil do indivíduo, quem sonha em fazer uma lipo de papada pode correr atrás do procedimento tranquilamente, porque o efeito costuma ser exatamente aquele desejado. Mas não se pode deixar de ouvir a opinião do profissional, porque ele é capaz de dizer se será ou não necessário realizar um lifting posteriormente. Isso é apenas um detalhe diante do resultado que a lipo tende a oferecer”, pontua a cirurgiã-dentista.