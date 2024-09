Nesta quinta-feira (5/9) é o Dia Nacional da Fibrose Cística. A doença genética e crônica que afeta pulmões e sistema digestivo.



A alimentação e a nutrição podem influenciar diretamente na qualidade de vida e o prognóstico do paciente.

A nutricionista clinica Thays Pomini indica uma série de cuidados para os pacientes com Fibrose Cística:

1. Manutenção do Peso e Estado Nutricional



Pacientes com fibrose cística frequentemente têm dificuldade em manter um peso adequado devido à má absorção de nutrientes. Uma dieta rica em calorias, proteínas e gorduras é essencial para compensar essas perdas. Alimentos de alta densidade calórica ajudam a suprir as necessidades calóricas;



2. Suplementação de Enzimas Digestivas



Devido à insuficiência pancreática, muitos pacientes precisam de suplementos de enzimas digestivas para auxiliar na digestão e absorção de gorduras, proteínas e carboidratos. A dosagem deve ser ajustada e monitorada para garantir que o paciente está absorvendo adequadamente os nutrientes;



3. Vitaminas e Minerais



Pacientes com fibrose cística têm um risco aumentado de deficiências de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) devido à má absorção de gorduras. A suplementação dessas vitaminas é geralmente necessária e deve ser feita sob supervisão. Além disso, a ingestão de sal é importante, especialmente em climas quentes ou durante exercícios, pois a perda de sódio pelo suor é maior nesses pacientes;



4. Hidratação



A hidratação adequada é fundamental, especialmente porque o muco espesso na fibrose cística pode ser mais difícil de mobilizar e expectorar se o paciente estiver desidratado;



Diversos estudos mostram que um estado nutricional adequado está associado a uma melhor função pulmonar e maior longevidade em pacientes com fibrose cística.



"Assim, a nutrição para pacientes com fibrose cística deve ser cuidadosamente planejada e monitorada por uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos e nutricionistas especializados, para assegurar que todas as necessidades do paciente sejam atendidas de maneira eficaz", concluí a especialista.