Muitas pessoas sentem enjoo ao viajar de carro, um sintoma conhecido como cinetose. Essa condição ocorre quando o corpo tem dificuldade em processar as informações sensoriais recebidas durante o movimento. Quando o veículo acelera ou desacelera, os sistemas responsáveis pela visão e pelo equilíbrio enviam sinais conflitantes ao cérebro, causando desconforto. Como resultado, podem surgir sintomas como náusea, tontura, sudorese e sensação de desmaio, tornando ruim a experiência de viajar de carro ou outros meios de transporte, especialmente aqueles com maior sensibilidade.



O sistema vestibular, localizado na parte interna do ouvido, é o principal responsável pela manutenção do equilíbrio e da orientação espacial do corpo. Quando se está em um carro, por exemplo, a pessoa sente a aceleração e a desaceleração devido ao movimento, mas, se estiver olhando para dentro do carro ou fixando o olhar em um ponto fixo, como um livro ou celular, o cérebro tem dificuldade em alinhar essas informações. Essa diferença entre o que se vê e o que se sente provoca o enjoo.

Algumas pessoas são mais suscetíveis a essa condição devido à maior sensibilidade do sistema vestibular. Além disso, fatores como fadiga, estresse e ansiedade podem agravar os sintomas. Segundo Karinne Souza, professora de enfermagem do Centro Universitário Newton Paiva, crianças e gestantes também estão entre os grupos mais propensos a sentirem desconforto ao andar de carro. “As crianças são mais vulneráveis por ainda estarem em fase de desenvolvimento do sistema nervoso central. Já as gestantes costumam relatar uma maior sensação de enjoo devido às mudanças hormonais que alteram a percepção de equilíbrio e movimento”, explica a especialista.





Para prevenir esses sintomas, algumas medidas podem ser tomadas. A primeira dica é manter o olhar no horizonte, o que ajuda a alinhar as informações visuais com o movimento que o corpo sente. Outra sugestão é sentar no banco da frente ou em locais que causem menos sensação de movimento, além de garantir uma boa ventilação dentro do carro, já que o ar fresco alivia a sensação de náusea.





Evitar ler ou usar aparelhos eletrônicos durante a viagem é essencial, pois essas atividades intensificam o conflito entre os sentidos. Também é importante manter o corpo hidratado e evitar refeições pesadas antes de viajar, já que o estômago cheio pode agravar o mal-estar. “Para pessoas que sofrem frequentemente com esse problema, o uso de medicamentos específicos para cinetose, como anti-histamínicos, pode ser uma solução eficaz, sempre com orientação médica”, destaca Karinne.





Buscar entender os mecanismos por trás do enjoo ao andar de carro, além de adotar essas dicas, são pontos que podem transformar viagens longas e desconfortáveis em experiências mais agradáveis. “Embora não exista uma solução única para todos, experimentar diferentes abordagens pode ajudar a encontrar o método mais eficaz para cada indivíduo”, reforça a especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia