O problema decorre por uma disfunção do labirinto - órgão que desempenha papel fundamental no equilíbrio

Seja de carro, avião ou navio, a cinetose pode vir a qualquer momento da sua viagem, provocando náuseas, tontura, sudorese e, em alguns casos, até vômitos. Popularmente conhecida como "enjoo de movimento”, é uma condição que pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade, do sexo, da estrutura física ou dos hábitos alimentares. Bastar estar em movimento, que você já está sujeito ao problema.

Isso porque envolve uma questão sensorial, relacionada ao labirinto - órgão que fica no nosso ouvido interno e desempenha um papel fundamental no equilíbrio. Qualquer eventual disfunção que porventura aconteça nele pode ensejar essas reações - conforme explica Milena Quadros, otorrinolaringologista do Hospital Paulista, especializada em Otoneurologia e Eletrofisiologia.





Os sintomas surgem quando o cérebro percebe uma discordância entre as informações enviadas pelos diferentes sistemas sensoriais do corpo. "Por exemplo, quando estamos em movimento, durante uma viagem de carro, o labirinto percebe o movimento, enquanto os olhos podem estar fixos em um ponto estático, como um livro ou uma tela. Essa incompatibilidade entre as percepções pode desencadear um sinal de ‘alarme’ no cérebro, gerando grande mal-estar, que é justamente a cinetose.”





A especialista afirma que essa condição é frequentemente associada a viagens porque os deslocamentos, especialmente em veículos que apresentam oscilações ou movimentos complexos, intensificam a discrepância sensorial.





"Em carros, barcos e aviões, a falta de um ponto de referência fixo e as variações constantes no movimento contribuem para a desorientação sensorial, levando ao surgimento dos sintomas. Além disso, as mudanças na velocidade e na direção durante uma viagem podem exacerbar a cinetose, tornando-a uma experiência comum para muitas pessoas nesses contextos", destaca.

Perfis mais propensos

Embora qualquer pessoa esteja sujeita a passar por isso, Milena informa que há grupos específicos que têm maior predisposição. É o caso das crianças, principalmente, e de pessoas com histórico de enxaqueca ou doenças do labirinto.



“Esses grupos tendem a ser mais vulneráveis devido às características específicas de seus sistemas sensoriais e emocionais. No caso das crianças, em específico, a ocorrência é mais comum porque elas ainda estão desenvolvendo seus sistemas vestibulares e de coordenação. Mas costuma parar de ocorrer com o amadurecimento do cérebro.”

Ainda segundo a otorrinolaringologista, o estresse e a ansiedade são fatores que também podem agravar os sintomas, tornando os pacientes mais sensíveis a variações de movimento.

Dicas para evitar o problema

A quem normalmente já sente algum tipo de desconforto durante as viagens, ou mesmo a quem deseja evitá-lo previamente, Milena revela que há várias estratégias para prevenir a cinetose e elenca abaixo as principais: