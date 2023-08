683

Além das medidas preventivas de saúde, curso de idiomas, de dança, de gastronomia, trabalhar, praticar exercícios físicos são caminhos buscados pelo público 60+ Silvia/Pixabay







Dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) divulgados este ano, apontam um crescimento da população idosa no Brasil, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais. Em 2012, essa parcela da população representava 11, 3% e em 2022 subiu para 15,1%. E a Organização Mundial de Saúde (OMS) por meio do Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, mostra que esse índice deve crescer bem mais rápido que a média mundial, até 2050, o número de pessoas idosas no país quase triplicará.









Bruno Sampaio, médico da família da Hapvida NotreDame Intermédica, elenca dicas para a manutenção da saúde durante essa fase da vida. A alimentação saudável e a prática de atividades físicas são fundamentais para o bem-estar.



Para atividades físicas, ele alerta sobre a importância de uma avaliação com médico e especialista de educação física para analisar a atual condição do idoso, além de indicar os exercícios, períodos e cargas ideais para cada um.







A telemedicina Bruno destaca a execução das atividades orientadas por telemonitoramento, como a telemedicina: "A prática de atividade física na terceira idade é importante para salientar a necessidade de uma orientação nutricional do ponto de vista da alimentação saudável para que esse idoso tenha todos os nutrientes e condições necessárias para manter a sua saúde", explica o médico.





A saúde mental também deve ser observada, principalmente no comportamento do idoso e em irregularidades de sono, humor, sentimentos de solidão e tristeza.



Para isso, outras opções surgem como forma de garantir o bem-estar dos idosos. Cursos são boas opções para manter a mente ativa e ampliar o convívio com outras pessoas.





Um exemplo é o curso de língua espanhola do Instituto Cervantes de Belo Horizonte, que foi desenvolvido exclusivamente para o público de 60, que aborda não só aspectos da língua espanhola, mas também das diferentes culturas dos países de fala hispânica. Conta com uma equipe docente especializada que utiliza técnicas diferenciadas e materiais adequados para o ensino do espanhol para alunos dessa faixa etária.









Fomentar a aprendizagem de uma segunda língua nesta etapa da vida é importante para exercitar a mente além de oferecer a oportunidade de conhecer outra cultura e novas pessoas. Como é o caso da Claudete Calmon Albuquerque, de 75 anos, que ingressou no curso do Instituto Cervantes e se surpreendeu com o resultado."Tive a sorte de entrar em uma turma ótima, com um entrosamento muito bom, me possibilitando fazer novas amizades. Além disso, o fato de ser um curso voltado para o público 60 facilita, pois a turma não tem pessoas mais jovens, assim ficamos mais à vontade para lidar com os erros e acertos de uma forma mais tranquila. Os professores também são essenciais. Aprendo muito com eles e, atualmente, leio livros em espanhol", comenta Claudete Calmon Albuquerque.





Ela ainda completa: “Além de possibilitar novas amizades, a gente não fica preso, achando que por estarmos mais velhos, não conseguimos aprender uma nova língua. Podemos sim e ainda podemos colocar em prática depois, como no caso dos livros que leio. Acho muito válido”.

É importante se manter ativo e buscar novos interesses