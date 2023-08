683

O TikTok resolveu inovar e, a partir de agora, entra também na área de saúde mental. Nesta sexta-feira (4/8), está sendo lançada a Rede de Saúde Mental do TikTok. A plataforma está focada em construir um espaço digital mais seguro para a comunidade, criando um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade para compartilhar histórias pessoais e discutir, abertamente, a questão do bem-estar.





Em parceria com a Vita Alere, a rede social vai promover encontros recorrentes com criadores, psicólogos e organizações especializadas para falar sobre bem-estar e saúde mental. Participam da ação Projeto Geni, IBEAC, Unicef, CVV, Casa de Marias, a psicóloga Renata Barbosa e os criadores Jairo Bouer, Spartakus e Dora Figueiredo.





De 4 de agosto a 31 de janeiro, os participantes produzirão conteúdo semanal com as hashtags #SaudeMental e #RedeSaudeMental para incentivar discussões sobre saúde mental na plataforma.





O TikTok apoia também o Centro de Pesquisa e Inovação em Tecnologia, Saúde Mental e Suicidologia, que realiza pesquisas nas áreas de saúde mental, bem-estar e prevenção ao suicídio relacionadas à tecnologia, inovação e redes desde agosto de 2022. Um dos objetivos do centro é colaborar com a sociedade, pessoas e profissionais para gerar reflexões, diretrizes, planos, artigos e outros materiais sobre esses temas.





Portanto, hoje aconteceu o evento de 10 anos da Vita Alere, cujo foco é promover discussões sobre saúde mental e prevenção ao suicídio no Brasil. Na parte da tarde, serão dois painéis com a participação do TikTok. Um deles é um debate sobre os desafios e os benefícios da tecnologia para a saúde mental, com a participação do Handemba Mutana, líder de TikTok For Good no Brasil, que vai comentar o tema e mostrar um pouco mais das iniciativas da rede social e as ferramentas que podem ser úteis. Participam ainda Karen Scavacini e Bárbara Alves.





O outro painel será um debate sobre prevenção do suicídio nas redes e como é a criação de conteúdo sobre o tema. Participam a criadora Dora Figueiredo e o médico Jairo Bouer para comentar, também, sobre a Rede de Saúde Mental do TikTok - que será lançada na ocasião. Informações: #SaudeMental e #RedeSaudeMental