Quer envelhecer bem? Adote 9 dicas para encurtar o caminho

Cirico explica que o corpo humano precisa parar para repor as energias, portanto, boas noites de sono são indispensáveis. “O corpo é a única máquina que quanto mais usamos, menos ela se desgasta, mas mesmo assim algum desgaste naturalmente vai acontecer com o tempo. Um sono adequado repõe as energias e isso faz toda a diferença lá na frente”, observa.Leia também: Exercícios físicos na juventude ajudam no envelhecimento saudável.