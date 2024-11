Andressa Urach, de 37 anos, mostrou nesta semana como está o resultado após tatuar sardas na região facial. A influenciadora de conteúdo 18+ mostrou todo o processo nas redes sociais: "Acabamos de fazer as minhas pintinhas, estão vermelhinhas. Chorei um pouquinho, é doloridinho, mas é a dor da beleza. Dor passa, beleza fica".





As postagens renderam críticas e elogios acerca da aparência de Andressa. “Todo mundo que tem sarda quer tirar, ela quer colocar”, disse um usuário. Em uma das gravações, a ex-Fazenda ainda revelou ter gastado cerca de R$ 40 mil no procedimento.





Pouco dias depois, Andressa realizou outro procedimento: a inserção de três piercing com diamante Swarovski na bochecha.“Amo modificações corporais… Essa técnica que estamos fazendo se chama micro dermal”, comentou.





Não é a primeira vez que a influencer viraliza após realizar um procedimento. No entanto, Tainara Carvalho, médica com pós-graduação em Dermatologia e Medicina Estética alerta para os riscos da tatuagem de sardas que pode, por exemplo, cobrir os sintomas do melanoma. “Ela pode esconder, futuramente, um câncer de pele. Então tem que ficar bem vigilante acerca disso, principalmente se você tomar muito sol”.





A especialista ainda lista seis outras dúvidas sobre o procedimento realizado por Andressa. Confira:





1. Quais são os riscos envolvidos em tatuar o rosto para simular sardas?





Os riscos presentes nesse procedimento, são os inerentes às tatuagens, como infecção local e possíveis alterações de pigmentações indesejáveis.





2. Existe alguma diferença entre tatuagem de sardas e a micropigmentação?





Sim, pois elas agem em profundidades diferentes da nossa pele. Normalmente as técnicas de tatuagem são mais profundas, já as técnicas de micropigmentação, tendem a ser superficiais e, ao longo do tempo, vão reduzindo o pigmento. Sendo necessário uma manutenção.





3. Esse tipo de procedimento pode causar alergias ou reações na pele?





Pode causar. Um dos riscos envolvidos envolve contaminações, até alergias por conta da tinta utilizada no local. Não tem como prevenir, a melhor maneira é buscar um profissional mais capacitado, que tenha credibilidade e que utilize bons produtos.





4. As tatuagens de sardas têm tendência a desbotar ou mudar de cor com o tempo?





As tatuagens de sardas têm tendência a desbotar ao longo do tempo e mudar de coloração. Isso, obviamente, pode afetar o resultado estético a longo prazo.

5. Quais cuidados são essenciais após o procedimento de tatuagem no rosto?





Os cuidados essenciais pós-procedimento são relativos àqueles de tatuagem mesmo. Hidratação local, se proteger do sol, até a completa cicatrização.





6. O processo de remoção a laser é eficaz para esse tipo de tatuagem, caso a pessoa se arrependa?





Caso a pessoa se arrependa, pode fazer a remoção à laser. Porém, é um tratamento delicado, muitas das vezes exige mais de uma sessão para remoção completa dessa tatuagem.







