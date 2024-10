A previsão é de que os homens se tornem cada vez mais predominantes no setor de estética. Segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC SPAS), eles representam cerca de 30% da clientela no país.



Confira os tratamentos preferidos do público masculino em diferentes regiões do Brasil, segundo uma pesquisa da Homenz, rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina.

Sudeste

A Região Sudeste se destaca na estética corporal, com 78% dos procedimentos direcionados a essa área. A depilação a LED é a mais popular, representando 53% dos tratamentos. Outros procedimentos comuns incluem transplantes capilares, com 50%, e harmonização facial, com 40%. Em 2023, o Sudeste concentrou 65,1% da receita bruta total do setor.

Sul

Na Região Sul, a harmonização facial representa 38% dos procedimentos, seguida pela depilação com 36%. Os cuidados e transplantes capilares ocupam 33%, enquanto a harmonização corporal corresponde a 10%.

Norte

Na Região Norte, os transplantes capilares representam 9% dos procedimentos, assim como a harmonização facial e corporal. A depilação segue com 7%.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste apresenta uma demanda de 4% para todos os procedimentos voltados para o público masculino e é responsável por 10,3% do mercado de beleza.

Nordeste

Por fim, o Nordeste apresenta percentuais abaixo de 4% nos procedimentos estéticos. No entanto, a pesquisa indicou uma melhora: 15% dos participantes da pesquisa da Homenz manifestaram interesse em realizar ajustes faciais no futuro.