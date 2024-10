Não é novidade que as frutas são ricas em fibras alimentares, vitaminas e minerais essenciais para a saúde, desempenhando um papel fundamental na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. No entanto, quando o assunto é o suco de fruta, surgem dúvidas sobre os seus benefícios, especialmente em relação aos sucos prontos, como os sucos em caixinha. Muitos se perguntam se eles são boas opções para diversificar a alimentação e contribuir para uma dieta equilibrada.





Com a proximidade do Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro, a PhD em nutrição pela Universidade de São Paulo (USP), Lara Natacci, esclarece que suco não é tudo igual. Existem diferentes tipos de suco em caixinha disponíveis no mercado, e as nomenclaturas variam conforme a composição e o processo de fabricação.





“Quando falamos em alimentos prontos para consumo, é fundamental estar atento aos rótulos. A leitura do rótulo é essencial para entender a composição de cada tipo de suco e fazer escolhas que atendam às necessidades nutricionais e preferências alimentares. De acordo com a legislação, o painel central da embalagem deve informar se a bebida é um suco 100% fruta (suco integral, suco, suco misto), néctar ou refresco. Assim, é possível encontrar opções interessantes de sucos prontos 100% frutas, sem adição de açúcares, por exemplo, que podem contribuir com nutrientes e com a hidratação, quando consumidos em quantidades adequadas e de acordo com características individuais,” explica Lara Natacci.





Ela fala sobre as diferenças entre os sucos em caixinha:





- Suco integral: é composto pela fruta e/ou parte do vegetal submetida ao adequado processamento tecnológico. Contém 100% de suco e não possui adição de açúcar ou adoçantes. É feito com uma única fruta ou vegetal, sem diluição, preservando a concentração original

- Suco: também é composto por fruta e/ou parte do vegetal submetida ao adequado processamento tecnológico e contém 100% de suco. Pode ser adicionado de açúcar ou adoçantes, e pode ter suco reconstituído, o que significa que o suco concentrado pode ser diluído em água para retornar à sua forma líquida original

- Suco misto: o suco misto segue as mesmas regras do suco, porém é composto por mais de uma fruta ou vegetal. Oferece uma combinação de sabores e nutrientes, de acordo com as frutas e/ou vegetais utilizados



- Néctar: suco, polpa e/ou extrato vegetal diluídos em água. A porcentagem de suco presente na bebida pode estar entre 10% e 50% dependendo da fruta, e contém açúcar e/ou adoçante



- Refresco ou bebida de fruta: suco, polpa e/ou extrato vegetal diluídos em água. A porcentagem de suco presente na bebida pode estar entre 4% e 30% e pode haver presença de açúcar e/ou adoçante





Ao escolher um suco pronto, é importante conferir a lista de ingredientes. A nutricionista explica que os ingredientes estão organizados por ordem de quantidade: o primeiro da lista é o que está presente em maior quantidade, e o último, em menor. Muitas pessoas ficam confusas ao ver nomes desconhecidos na lista de ingredientes e acham que pode ser algo prejudicial, mas não é bem assim.

"Nem todo ingrediente diferente faz mal. Muitos são usados para garantir que o suco mantenha suas características de aroma, cor e sabor", explica. É o caso de antioxidantes, como o ácido ascórbico, acidulantes, como o ácido cítrico, além de aromatizantes e corantes naturais. "Esses ingredientes são aprovados pela ANVISA e são seguros para a saúde", reforça.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia