Frutas são fontes ricas de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, essenciais para uma boa saúde. Elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão, e reduzir o risco de doenças crônicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ingestão adequada de frutas é crucial para uma dieta equilibrada. Mas um debate frequente surge quando se fala sobre comer frutas à noite. Será que faz mal? Ou pode, na verdade, ser benéfico?



O médico de saúde integrativa, Francisco Saracuza oferece algumas respostas que desmistificam crenças populares e promovem hábitos alimentares saudáveis e equilibrados. Confira:

1. Frutas à noite

Um dos mitos mais comuns é que comer frutas à noite pode causar ganho de peso. No entanto, o aumento de peso está mais relacionado ao balanço calórico diário do que ao horário específico do consumo de frutas. Estudos indicam que o corpo humano digere e processa alimentos de maneira eficaz em qualquer hora do dia, desde que se mantenha a moderação e o equilíbrio calórico.

2. Metabolismo noturno



O corpo humano não "desliga" à noite. Embora o metabolismo basal possa diminuir durante o sono, ele continua a funcionar, processando nutrientes e mantendo as funções corporais essenciais. Frutas de fácil digestão não sobrecarregam o sistema digestivo e podem ser uma escolha saudável para um lanche noturno leve.





3. Melhores frutas para comer a noite

Kiwi: rico em serotonina e antioxidantes, o kiwi pode melhorar a qualidade do sono. Um estudo publicado no "Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition" demonstrou que o consumo de kiwi antes de dormir pode aumentar a duração e a eficiência do sono.

Banana: fonte de magnésio e triptofano, a banana ajuda a relaxar os músculos e induzir o sono. Esses nutrientes são precursores da melatonina e serotonina, hormônios que regulam o ciclo do sono.

Cereja: a cereja contém melatonina natural, um hormônio que ajuda a regular o ciclo do sono-vigília. Pesquisas no "Journal of Medicinal Food" sugerem que o suco de cereja pode melhorar o sono em adultos.

Maçã: com baixo índice glicêmico e rica em fibras, a maçã promove a saciedade sem causar picos de açúcar no sangue, ideal para um lanche noturno.

Pera: a pera é hidratante e rica em fibras, o que ajuda na digestão e proporciona uma sensação de saciedade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

4. Se for consumidas a noite, cuidado e moderação

Algumas frutas, devido ao seu teor de açúcar natural ou acidez, podem ser menos indicadas para consumo noturno em grandes quantidades:

Abacaxi : sua acidez pode causar desconforto gástrico em algumas pessoas



: sua acidez pode causar desconforto gástrico em algumas pessoas Manga e uvas : embora deliciosas, são mais ricas em açúcares naturais, o que pode impactar o controle glicêmico para quem monitoriza a ingestão de açúcar



: embora deliciosas, são mais ricas em açúcares naturais, o que pode impactar o controle glicêmico para quem monitoriza a ingestão de açúcar Melancia : com alto teor de água, pode levar a frequentes idas ao banheiro durante a noite



: com alto teor de água, pode levar a frequentes idas ao banheiro durante a noite Frutas cítricas: podem causar azia ou refluxo em indivíduos sensíveis

Leia também: Qual é a porção ideal de fruta para uma alimentação saudável?





5. Dicas para um consumo equilibrado

Escolha frutas com baixo índice glicêmico : isso ajuda a manter níveis estáveis de açúcar no sangue



: isso ajuda a manter níveis estáveis de açúcar no sangue Preste atenção ao tamanho das porções : moderação é fundamental para evitar excessos calóricos



: moderação é fundamental para evitar excessos calóricos Ouça o seu corpo: cada organismo reage de maneira diferente; observe como você se sente após consumir diferentes frutas





“Comer frutas à noite pode ser parte de uma dieta equilibrada e saudável. A chave está na escolha das frutas certas e no consumo moderado. As frutas oferecem uma alternativa nutritiva aos lanches processados, ajudando a promover a saúde e o bem-estar. Como sempre, é importante considerar suas necessidades individuais e consultar um profissional de saúde para orientações personalizada”, recomenda Francisco.