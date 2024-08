Consultório 2030 - Como os consultórios médicos vão se adaptar nos próximos anos? Esse é o tema do Talks Unimed-BH, que chega ao seu sexto ano e à sua sétima edição com uma programação diversificada, com nomes nacionais e internacionais. O objetivo do evento é discutir o novo papel dos consultórios, considerando as transformações recentes do setor de saúde, as novas competências a serem desenvolvidas pelos médicos e como a tecnologia, a inteligência artificial e as novas abordagens de atendimento e experiência do paciente podem trazer respostas a desafios já vivenciados por médicos e pacientes. O evento é híbrido (on-line e presencial) e está aberto ao público. Os ingressos já estão à venda no Sympla e as vagas são limitadas.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Entre os painelistas confirmados estão Isabel Ventura, diretora de inovação digital da Luz Saúde, vertical digital do Hospital da Luz de Lisboa (Portugal); Frederico Andrade, médico e CEO da empresa de inteligência artificial Indigo Hive; Rafael Kenji, médico que atua no Google para projetos no Youtube Health e CEO da empresa de investimento FHE Ventures; Mariana Mie Chao, arquiteta especialista em arquitetura wellness; Claudio Mifano, co-fundador e CEO da Livance Consultórios Inteligentes; Paula Englert, CEO da agência de tendências Box 1824; Bruno Daniel, global customer experience senior manager da Gympass/Wellhub; Marcos Riva, gerente executivo de experiência do paciente do HCor; Frederico Peret, diretor-presidente da Unimed-BH; e Rosana Chaves, superintendente executiva de relacionamento com cooperado e sustentabilidade.





Lançamento Horizontes Hub



A edição do Talks Unimed-BH deste ano também marca o início da nova fase de inovação na Unimed-BH, evoluindo para um hub de inovação aberta e novos negócios em saúde.

Leia: Comer vendo TV realmente faz mal?





SERVIÇO

7ª edição Talks Unimed-BH e lançamento de novo hub de inovação



Tema: Consultório 2030 - Como os consultórios médicos vão se adaptar nos próximos anos?



Data: 13 de agosto (terça-feira)



Horário: das 15h às 20h



Evento híbrido: presencial (no auditório da sede da Unimed-BH) e online (com transmissão em tempo real).

Ingressos: clique aqui.