Dedicado à conscientização dos cuidados durante a gestação, o Dia Nacional da Gestante, que acontece em 15 de agosto, quinta-feira, também traz uma reflexão sobre a saúde reprodutiva e a importância do acompanhamento da fertilidade. Iniciar esse processo a partir dos 25 anos de idade pode ser fundamental para quem deseja planejar uma futura gravidez, já que o rastreio precoce permite a identificação de possíveis problemas e condições, possibilitando uma maior preparação para a maternidade.

De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde no Brasil. Nos últimos 10 anos, o aumento na faixa etária que vai dos 35 aos 39 anos foi de 63%, enquanto a taxa de nascimentos entre mães com até 19 anos caiu 23% no mesmo período. Para essas brasileiras, o desejo vem ligado a um projeto de vida maior, no qual ter filhos significa aumentar a família e dar continuidade às suas gerações como parte de uma jornada planejada.





Em partes, esse movimento vem acompanhado dos avanços na ciência que permitem que a definição sobre o melhor momento para engravidar não tenha o relógio biológico como uma barreira. Segundo dados do FERTGROUP, grupo de clínicas em Medicina Reprodutiva no Brasil e na América Latina, as brasileiras têm procurado tratamentos de fertilidade por volta dos 37 anos. Isso mostra, de acordo com Edson Borges Jr, diretor médico do FERTGROUP e diretor científico do Instituto Sapientiae e do Centro de Estudos e Pesquisa em Reprodução Assistida, que essa mudança de comportamento também traz consigo a necessidade de mais informação sobre as alternativas de acompanhamento da fertilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“O recomendável é que esse acompanhamento entre no check-up da mulher antes dos 30 anos. Mesmo sendo um plano futuro, é importante ter as informações necessárias para que se possa planejar alternativas conforme os desejos da paciente. Quando há uma maior espera na tomada de decisão da gestação e não é realizado um planejamento, as chances de sucesso dos tratamentos de fertilidade podem ser menores", comenta.





Dentre os possíveis exames solicitados para esse acompanhamento, os mais comuns são:

Exames hormonais, para avaliação da reserva ovariana

Ultrassom transvaginal, para a avaliação dos ovários e útero

Avaliação laboratorial das infecções sexualmente transmissíveis (IST)





"Através deste primeiro passo, analisamos os resultados e, se houver necessidade, podemos solicitar novos exames para aprofundar esse check-up. A mulher tem uma perda progressiva da qualidade e quantidade dos óvulos, que acaba se intensificando com a idade, por isso, esse monitoramento é muito importante para prevenir, diagnosticar ou se adequar às mudanças futuras no estilo de vida", explica o especialista.





Planejamento financeiro





Dentro do planejamento familiar, é preciso ainda ir além da orientação. Ter um olhar que engloba a organização financeira também é um passo importante na decisão de ter filhos.





Leia também: As mulheres que escolhem ser mães solteiras: 'Melhor decisão da vida'

“Felizmente, temos hoje possibilidades na medicina reprodutiva que permitem tomar decisões mais assertivas quanto ao desejo de ter filhos no futuro. E, quando esse planejamento é realizado de forma integral, é possível ter acesso às melhores opções, além de contar com uma maior segurança em caso de imprevistos”.





Até quando é possível adiar?





Segundo uma pesquisa recente realizada pela WIN, uma provedora de benefícios de construção familiar, com mil mulheres norte-americanas que decidiram adiar a maternidade para após os 35 anos de idade, foi mostrado que relacionamentos, estilo de vida e questões financeiras foram os principais precursores para essa escolha.





No entanto, para tomar a decisão com uma maior segurança, mesmo que ainda haja a incerteza sobre o desejo ou não de ter filhos, o acompanhamento da fertilidade no check-up da mulher pode auxiliar em possíveis alternativas, como é o caso do congelamento de óvulos.





"O congelamento geralmente é indicado a partir dos 30 anos, mas isso não impede que ele possa ser realizado antes. Ou seja, quanto mais jovem for a paciente, melhor será a qualidade dos óvulos”, destaca.





Vale lembrar ainda que não existe uma idade exata para que a paciente use seus óvulos congelados, caso apresente uma boa condição de saúde. Contudo, o Conselho Federal de Medicina (CFM) recomenda que sejam utilizados antes dos 50 anos, para uma maior segurança da saúde da paciente e do bebê.