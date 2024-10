A pesquisa A saúde mental do mundo em 2023, realizada pelo projeto Mente Global, revelou que o Brasil tem o quarto pior nível de saúde mental da análise. O país é o terceiro mais estressado do mundo, com um quociente de saúde mental de 53, abaixo da média global, de 65. O estresse pode desencadear condições subjacentes, como ansiedade, desânimo, baixa imunidade, problemas de concentração, insônia, dor de cabeça e muitos outros sintomas que têm tirado a paz de pelo menos 46% dos brasileiros, segundo a pesquisa State of Global Workplace, realizada pela Gallup em 2023.





Nesse sentido, a busca dos brasileiros por meios de amenizar os sintomas do estresse só aumenta a cada dia, e a massagem é um deles. Um estudo australiano descobriu que o hormônio do cortisol, o hormônio do estresse, pode diminuir até 31% após uma massagem. “Ao realizar uma massagem com foco no relaxamento, há pontos específicos do corpo que dedicamos mais atenção para promover a sensação de bem-estar para percebermos essa diferença nos níveis de cortisol. Essa é a ciência por trás da massagem”, diz a enfermeira e massagista, fundadora da Fast Massagens, Mayra Morais.





Segundo Mayra, existem quatro pontos-chave quando o foco é uma massagem relaxante, pois essas regiões são as que melhor recebem os estímulos capazes de amenizar a sensação de desconforto, ansiedade e estresse. “Na clínica oferecemos uma massagem de lifting facial que, além de resultados estéticos, também tem benefícios para o bem-estar. Na região facial, uma massagem realizada da maneira correta pode amenizar crises de enxaqueca e sinusite, promovendo uma sensação de bem-estar e relaxamento”, diz.





Além da cabeça e da face, a massagem nas regiões da palma da mão e dos pés pode estimular a liberação de neuro hormônios como a serotonina, a dopamina e a ocitocina, que vão aliviar os sintomas do estresse e o desconforto causado por ele. “A massagem toca onde nenhum aparelho pode tocar, e tem resultados únicos. Existe uma conexão entre corpo, mente e alma e, quando oferecemos uma vivência capaz de unir todas essas ramificações do ser humano em uma experiência relaxante, podemos conquistar resultados muito agradáveis”, complementa a massagista.





Mayra recomenda três tipos de massagem que podem auxiliar a amenizar os sintomas de estresse:





- Reflexologia podal: aplicação de pressões em pontos específicos dos pés que correspondem aos órgãos internos, aliviando tensões, ativando a circulação e aumentando a vitalidade do corpo





- Lifting facial: previne o envelhecimento precoce estimulando a produção de colágeno e aliviando os sintomas de estresse e ansiedade





- Anti estresse com pedras quentes: feita com óleo relaxante combinado com movimentos de deslizamentos contínuos, proporciona uma sensação prolongada de bem-estar e alívio nas tensões musculares.





