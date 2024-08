Recentemente, vídeos no TikTok com a hashtag #cortisolface têm popularizado o conceito de 'rosto de cortisol', sugerindo que o inchaço facial seria causado por altos níveis de cortisol

O cortisol, frequentemente chamado de "hormônio do estresse", é um esteroide vital produzido pelas glândulas adrenais em resposta ao desgaste emocional e a baixos níveis de glicocorticoides no sangue. Sua produção é estimulada pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), secretado pela glândula hipófise. “Este hormônio desempenha um papel crucial em várias funções do corpo”, ressalta Elaine Dias JK, PhD em endocrinologia pela USP e metabologista.







Recentemente, vídeos no TikTok com a hashtag #cortisolface têm popularizado o conceito de 'rosto de cortisol', sugerindo que o inchaço facial seria causado por altos níveis de cortisol e, portanto, de estresse. “Este fenômeno é baseado em uma condição médica chamada síndrome de Cushing, que resulta de hipercortisolemia e pode causar uma face arredondada e inchada, conhecida como "face em lua cheia".

No entanto, Elaine destaca que este sintoma é específico de condições patológicas graves e não se aplica aos níveis ligeiramente elevados de cortisol que ocorrem em resposta ao estresse cotidiano. "Portanto, a conexão entre o "rosto de cortisol" e estresse leve ou moderado não tem fundamento científico robusto”, explica.



Na opinião da endocrinologista, os conteúdos nas redes sociais simplificam ou distorcem informações científicas que podem levar a uma compreensão equivocada do papel do cortisol, sendo que a sua 'vilanização' pode criar uma visão negativa e simplista, ignorando sua importância no equilíbrio fisiológico. “O cortisol é essencial para a sobrevivência e desempenha funções vitais no corpo. É crucial que a informação seja transmitida de forma precisa e contextualizada, para que as pessoas compreendam tanto os riscos do excesso de cortisol quanto os problemas de sua deficiência”.

Ela explica que o esteroide tem o papel primordial para:

Regular o metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos - garantindo que o corpo tenha energia suficiente para funcionar corretamente Atua na modulação da resposta imunológica, ajudando a controlar inflamações e a resposta a infecções Ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, essencial para fornecer energia ao corpo E, em situações de emergência, inflamações e traumas, o cortisol auxilia o corpo a lidar com o estresse, proporcionando um efeito anti-inflamatório

De acordo com Elaine, altos níveis de cortisol, uma condição conhecida como hipercortisolismo, podem ter diversos efeitos adversos no corpo. A intensidade e a gravidade dos sintomas dependem de fatores como idade, etiologia, duração e intensidade do hipercortisolismo.

Alguns dos efeitos incluem:

Redistribuição de Gordura : caracterizada por obesidade centrípeta, com deposição de gordura na região abdominal, face (fácies em lua cheia), fossa supraclavicular e região dorso-cervical (giba de búfalo)

: caracterizada por obesidade centrípeta, com deposição de gordura na região abdominal, face (fácies em lua cheia), fossa supraclavicular e região dorso-cervical (giba de búfalo) Alterações na Pele : atrofia cutânea, equimoses (roxos) secundários a traumas mínimos e estrias violáceas largas, principalmente no abdômen, mama, nádegas e coxas

: atrofia cutânea, equimoses (roxos) secundários a traumas mínimos e estrias violáceas largas, principalmente no abdômen, mama, nádegas e coxas Atrofia Muscular : pode levar a fraqueza muscular

: pode levar a fraqueza muscular Hipertensão Arterial Sistêmica : aumento da pressão arterial

: aumento da pressão arterial Diabetes e Edema : aumento dos níveis de açúcar no sangue e inchaço

: aumento dos níveis de açúcar no sangue e inchaço Osteoporose : fragilidade óssea

: fragilidade óssea Irregularidade Menstrual e Alterações de Humor : podendo piorar o estresse

: podendo piorar o estresse Infecções Recorrentes: devido à modulação do sistema imunológico



Fatores que contribuem para o inchaço ou afinamento do rosto

Além dos níveis de cortisol, vários outros fatores podem contribuir para o inchaço ou afinamento do rosto, segundo Elaine. Tais, como: